Energiestein-Kollektion: Kraft und Schutz für Körper und Geist

Heil- und Schutzsteine für Meditation und mehr

In der Chakren-Lehre wird jedem Chakra eine Farbe und ein Edelstein zugeordnet. Der jeweilige Stein soll besonders gut auf das ihm zugewiesene Chakra einwirken. In einer gängigen Energiestein-Kollektion sind daher stets sieben Edelsteine enthalten, die für die Chakren des Menschen stehen. Die Steine können direkt auf das Chakra aufgelegt oder bei der Meditation im Raum platziert werden. Als Trommelstein in der Hosentasche, als Handschmeichler, Amulett, Armband oder als Edelsteinwasser verzehrt, wirken die Steine auf den gesamten Körper ein.

Wie wirken Edelsteine?

Obwohl wissenschaftlich bisher noch kein Nachweis existiert, dass Heilsteine wirklich auf den Menschen einwirken, sind sich viele sicher: ja, sie können es! Wie genau die Edelsteine ihre Kraft entfalten, wird unterschiedlich erklärt. Das richtet sich vor allem auch nach dem therapeutischen Ansatz. Dennoch kommen alle Erklärungsversuche auf denselben Punkt. Die Mineralien wirken durch ihre Schwingungen auf den Körper ein, bis tief ins Innere und sogar bis in die Seele. Heilsteine werden sowohl für körperliche, als auch für seelische Leiden eingesetzt, schützen und spenden Energie in bestimmten Situationen.

Was bewirkt ein Heil- und Schutzstein?

Wenn Sie glauben, ein Heilstein alleine würde ihre Leiden lindern oder wie durch Zauberhand auflösen, liegen Sie leider falsch. Die Heilsteinkunde, also das Wissen drum herum, ist sehr wichtig, um die Vorgänge einer Anwendung zu verstehen. Denn ein Heilstein kann nur so viel bewirken, wie er an Energie zur Verfügung hat. Das bedeutet wiederum, dass ein Stein, der achtlos in einer Schatulle liegt und nur ab und zu heraus geholt wird, sein volles Potential niemals ausschöpfen kann. Genauso wird ein völlig verstaubter Bergkristall, der in einer dunklen Ecke im Raum steht und nie das Sonnenlicht sieht, seiner eigentlichen Bestimmung nicht gerecht werden.

Viele Menschen, die sich mit Edelsteinen zu Therapiezwecken eingehend beschäftigen, bezeichnen Kristalle als Lebewesen. Das ist durchaus ein berechtigter Gedanke. Immerhin stammen die Edelsteine aus der Mutter Erde selbst und sind in ihrem Inneren gewachsen. Sie sind oft viele Millionen Jahre alt und enthalten Wissen von den Anfängen dieser Welt. Die Schwingungen und Informationen, die seit vielen Tausenden Jahren in ihnen gespeichert sind, wirken auf den Menschen, seinen Körper und seinen Geist, ein. Sie reinigen die Atmosphäre eines Raumes und bewahren den Träger eines Schutzsteines vor schädlichen, äußerlichen Einflüssen. Um diese Kräfte zu entfalten, müssen die Edelsteine regelmäßig gereinigt, entladen und energetisch aufgeladen werden.