Körperpflege in Corona-Zeiten ändert sich

Wenn man dann in den Spiegel schaut und sich als ungepflegt und nicht attraktiv wahrnimmt, kann das nochmal zusätzlich deprimierend sein. Durch Home-Office und keine Gelegenheit auszugehen, bedarf es morgens eigentlich gar keinem Styling mehr und schick machen, muss man sich auch nicht mehr wirklich. Das kann dazu führen, dass man sich einfach gehen lässt und keinen Wert mehr auf den eigenen Körper legt.

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Pflegeverhalten

Die Zeit für Schminken, Haare machen und Körperpflege fällt eher einer ausgiebigen Dusche zum Opfer. Für die Videokonferenz müssen sich nicht extra Locken gemacht werden, mal ganz abgesehen von Make-Up. Im Fokus bleibt dagegen das Händewaschen und die Handpflege. Viele Menschen legen wegen Corona mehr wert darauf. Duschen und Haare waschen gehört genau wie Zähneputzen auch immer noch zur Grundpflege mit dazu. Äußere Einflüsse haben keine Auswirkungen darauf. Bis auf wenige Ausnahmen legen fast alle Wert darauf, auch im Homeoffice keinen Mundgeruch zu haben.

Verwendung von Make-up, Styling und Deos reduziert

Schminken und die Nutzung von einem Deodorant haben deutlich abgenommen. Wer vollständig von zuhause aus arbeitet, steht nicht mehr in direkter Interaktion mit anderen Menschen, die den eigenen Körpergeruch oder den Pickel im Gesicht wahrnehmen können. Da dieser soziale Druck nicht mehr gegeben ist, fallen Dinge die über eine Grundpflege hinaus gehen weg. Darüber hinaus verzichten auch viele auf das Styling der Haare. Morgens extra Zeit in Locken, Gel oder Haarspray zu investieren, nur damit die Haare sitzen, kommt für viele nicht mehr infrage. Selbst bei einer Videokonferenz kann man kaum erkennen, ob sich auf dem Kopf etwas verändert hat. Es ist jedoch auch zu beobachten, dass sich im ersten Lockdown noch deutlich mehr Menschen diesen Ritualen hingegeben haben. Viele Menschen haben versucht den täglichen Ablauf beizubehalten. Im Verlaufe der Pandemie und im zweiten Lockdown haben die meisten resigniert und nicht mehr die Motivation aufgebracht, diesen Ritualen nachzugehen. Auch Wellness ist kein Thema während dieser Zeit geworden, offenbar waren Kosmetiker und Friseure immer Impulsgeber dafür. Möglicherweise haben die meisten Menschen durch Homeoffice und Homeschooling einfach auch weniger Zeit dem eigenen Körper etwas Gutes zu tun, die Bedarf in diesem Produktsegment ist auf jeden Fall deutlich runtergegangen. Wer sich aber nicht verlieren und weiter von einem guten Körpergefühl profitieren möchte, der sollte diesem auch in der jetzigen Zeit etwas Gutes tun und sich kleine Auszeiten nehmen. Ein wohltuendes Bad kann wahre Wunder bewirken, was Laune und Wohlbefinden angeht. Zu diesem Thema wurden auch bereits einige Studien durchgeführt.

Gesichtspflege minimierter, Bärte sprießen

Vor allem Frauen nehmen es mit der Gesichtspflege aktuell nicht mehr so genau. Aber auch Männer tragen mittlerweile lieber Bart. Ob der Grund nun der fehlende Ansporn sich zu rasieren ist oder ob viele einfach auf den Geschmack gekommen sind, kann nicht genau festgestellt werden. Immer mehr Männer lassen diesen aber wachsen und nach Corona wird die Entwicklung sicherlich interessant zu beobachten sein. Vor allem aber hat man während Corona gemerkt, wie wichtig Friseure sind und was das zum Wohlbefinden beiträgt.

Veränderte Einkaufsroutine

Während der Pandemie hat logischerweise am meisten der Online Handel profitiert, gefolgt vom Lebensmittelhandel. Drogerien werden kaum noch besucht, die Verkäufe sind deutlich zurückgegangen. Hochwertige Kosmetik kann aber auch online bestellt werden, zum Beispiel bei SOBER die natürliche Produkte herstellen. Die monatlichen Ausgaben für Pflegeprodukte sind pro Haushalt zwar zurückgegangen, was aber auch daran liegen kann, dass die Menschen einfach zunächst die eigenen Vorräte aufbrauchen. Wer auch nach dem Lockdown von einem schönen, gepflegten Körper und einem guten Wohlbefinden profitieren möchte, der sollte auch während dieser Zeit mal Auszeiten einplanen, in denen man sich nur mit sich selbst beschäftigt.