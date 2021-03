Künstliche Intelligenz im Gesundheitsbereich - digitale Forschung zunehmend auf dem Vormarsch

Voraussetzungen für die Nutzung künstlicher Intelligenz im Gesundheitsbereich

Den digital verarbeiteten Informationen liegen die Daten der Menschen zugrunde. Nur wenn sie bereit sind, Einblick in diese zu gewähren, kann künstliche Intelligenz nutzbringend eingesetzt werden. Ein Großteil der gesammelten Informationen wird über digitale Lösungen wie Smartphone-Apps, aber auch sogenannte Wearables realisiert. Mit diesen eignen sich Menschen gesundheitliches Wissen an, informieren sich über Aspekte für eine gesunde Ernährung und lassen sich für Workouts und andere Fitnessthemen inspirieren. Auch das Einnehmen von Medikamenten kann mittels Smartphone überwacht werden. All diese Informationen werden in anonymisierter Form zu auswertbaren Datensets syndiziert.

Vor- und Nachteile für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen

Ein großer Vorteil ist, dass die Informationen auf diesem Weg bereits automatisch geliefert werden. So lässt es sich auf spezielle Gerätschaften zur Analyse verzichten und eine Menge Kosten sparen. Auch das Zusammenspiel von Ambulanz und stationärem Bereich wird durch die Datenauswertung deutlich vereinfacht. Kennen Ärzte die Gesamtheit aller ausgewerteten Daten, sind sie in der Lage, wesentlich zuverlässigere Diagnosen zu stellen. Ein möglicher Nachteil beim Einsatz künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen kann die Gefahr des Missbrauchs gesammelter Daten sein. Der Schutz der äußerst sensiblen Daten steht daher nach wie vor an oberster Stelle. Auch eine mögliche Diskriminierung spezieller Gruppen gilt es bei der Nutzung von KI auszuschließen.

Elektronische Patientenakte erleichtert die Rundumversorgung

Alle medizinisch erforderlichen Informationen eines Patienten werden in der elektronischen Patientenakte vereint. Ob Hausarzt, Facharzt oder Krankenhausaufenthalt: Durch sie ist der Gesamtüberblick zur Krankengeschichte des Menschen stets sichergestellt. Darüber hinaus können in ihr Nebenwirkungen von Arzneimitteln sowie Allergien vermerkt werden. Auch Doppeluntersuchungen lassen sich mit dieser Form der künstlichen Intelligenz vermeiden.