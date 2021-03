Immunsystem stärken - Nützliche Tipps

Vor allem durch die Coronapandemie wurde uns vor Augen geführt, wie schnell sich Krankheitserreger tatsächlich verbreiten können. Sie sammeln sich an Alltagsgegenständen an und werden in Sekundenschnelle auf den Menschen übertragen. Trotzdem zeigt es sich, dass manche Menschen über eine außerordentlich gute Resistenz gegen Bakterien, Pilze, Viren und andere Parasiten verfügen. Dies hängt in erster Linie mit dem körpereigenen Immunsystem zusammen und welche Art und Weise die Menschen dieses in seiner täglichen Arbeit unterstützen. Im Folgenden haben wir einige Ratschläge gesammelt, wie Sie Ihrem Immunsystem unter die Arme greifen können.

Immunsystem - rechtzeitig stärken

Der menschliche Körper hat sich im Laufe der Evolution verschieden Mechanismen angeeignet, um gegen Fremdkörper und Krankheitserreger vorzugehen. So dienen Niesen, Husten, Speichel, die Fettsäure und ein saures Hautmilieu dazu, das Eindringen von externen Substanzen und Partikeln zu verhindern. Infolgedessen müssen Fremdkörper diese Schutzbarriere zunächst umgehen, um uns mit Krankheiten zu infizieren.

Zwar sind Bakterien und Viren das ganze Jahr über tätig, doch in den kalten Wintermonaten sind die ungeliebten Gäste besonders aktiv. Die sinkenden Temperaturen und die eisige Luft hemmt nämlich die Durchblutung des Nasen- und Rachenraums und schwächt infolgedessen unsere Abwehrmechanismen. Wir können unser Immunsystem nun durch verschieden Hilfsmittel unterstützen. Sehr wichtig ist jedoch, dass man rechtzeitig handelt. Denn schließlich gilt: Vorsicht ist besser als Nachsicht!

Ernährung für das Immunsystem

Eine entscheidende Rolle im Kampf gegen Krankheiten spielt die Ernährung. Durch nährstoffreiche und mit Vitaminen gefüllte Mahlzeiten füllen wir die Energiereserven unseres Körpers auf. Wir können uns besser konzentrieren, haben mehr Kraft und sind leistungsfähiger. Eine ausgewogene Ernährung sollte aus einem ausgeglichenen Verhältnis von Proteinen, Kohlenhydraten und Fetten bestehen. Darüber hinaus sollten die Speisen mit Vitaminen und Ballaststoffen angereichert werden. Zu diesem Zweck empfiehlt sich, täglich mehrere Portionen Obst und Gemüse zu sich zu nehmen.

Colostrum - probieren Sie mal etwas Neues

Eine große Hilfe kann auch Colostrum sein. Dabei handelt es sich um die sogenannte Vor- oder Biestmilch der Kuh. Sie wird von dem Muttertier hauptsächlich kurz nach der Geburt verwendet, um das neugeborene Kalb schnell mit Energie zu versorgen. Schließlich muss es sogleich die Kraft aufbringen, eigenständig zu laufen.

Forschungen zufolge gleicht das Colostrum von der Kuh dem menschlichen Colostrum fast aufs Haar genau. Aus diesem Grund ist es möglich, die tierische Biestmilch als Alternative zu verwenden.

Wirkung der Inhaltsstoffe

Die Vormilch grenzt sich von der herkömmlichen Muttermilch durch ihre einzigartigen Inhaltsstoffe ab. Die Biestmilch verfügt beispielsweise über eine hohe Konzentration von Nährstoffen, deren Wirkung durch bioaktive Substanzen noch verstärkt wird. Dazu gehören unter anderem Antikörper, Wachstumshormone und Enzyme. Die Antikörper - oder auch Immunglobuline - sind nun in der Lage, Krankheitserreger ausfindig zu machen und zu binden. Aus diesem Grund kann Colostrum empfohlen werden, um Grippen, Magen-Darm-Infekten oder Erkältungen vorzubeugen. Es konnte auch aufgezeigt werden, dass Supplemente aus Vormilch den Krankheitsverlauf von Diabetes, Krebs, Alzheimer und Corona positiv beeinflussen können.

Weitere Tipps, um das Immunsystem zu stärken

Neben einer gesunden Ernährung und Supplements aus Colostrum gibt es natürlich auch noch andere Möglichkeiten, um das Immunsystem zu kräftigen. Es konnte nachgewiesen werden, dass Sport und frische Luft, die Abwehrkräfte fördern. Zudem ist Bewegung in der Natur nicht nur für den Körper gut, sondern auch für den Geist!

Versuchen Sie weiterhin, gesundheitsschädliche Stoffe wie Fast Food, Alkohol und das Rauchen zu vermeiden. Zudem erweisen sich auch ein tiefer ausgewogener Schlaf und eine hohe Flüssigkeitszufuhr als wahre Wundermittel.