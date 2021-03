Haartransplantation bei Geheimratsecken - wenn das Haar über den Schläfen ausfällt

Geheimratsecken mit 20 oder 30 Jahren sind keine Seltenheit und lassen den Rückschluss zu, dass es sich um eine genetische Veranlagung handelt. Doch auch andere Ursachen können ein Anlass für die Haartransplantation bei Geheimratsecken sein.

Was sind Geheimratsecken?

Für diese Form des Haarverlusts gibt es viele Namen. Neben der Bezeichnung Geheimratsecken, werden die Begriffe Ratswinkel, Ratsherrenwinkel und Advokatenwinkel mit dem dreieckigen, zum Hinterkopf hin spitz zulaufenden Haarausfall verwendet.

Egal welcher Begriff gebraucht wird, es handelt sich um eine Verschiebung der natürlichen Haarlinie, die zu kahlen Kopfseiten über den Schläfen, oftmals verbunden mit einem Rückgang des Stirnhaaransatzes führt. Da Geheimratsecken meist genetisch oder hormonell bedingt sind, können Haarwuchsmittel und Co. nicht wirklich helfen.

Was sind die Ursachen von Geheimratsecken?

Wie bereits kurz angesprochen, liegen Geheimratsecken meist in den Genen begründet. Auch eine Überempfindlichkeit gegen DHT, das aus dem männlichen Geschlechtshormon Testosteron gebildet wird, kann zu Geheimratsecken führen. Früher wurde diese Form des Haarausfalls mit dem Alterungsprozess in Verbindung gebracht.

Doch heute weiß man, dass Geheimratsecken mit 20 ebenso auftreten können und allein in Anbetracht der jungen Jahre, nichts mit der Alterung zu tun haben können. Um den wirklichen Grund für den Haarausfall über den Schläfen zu ergründen, sollte ein Dermatologe zu Rate gezogen werden. Dieser nimmt eine Haaranalyse und eine Untersuchung des Blutes vor. Eine wirkungsvolle Behandlung beruht immer auf der Kenntnisse zu den Gründen, die zum Haarschwund führen.

Geheimratsecken bei Männern

Hauptsächlich treten Geheimratsecken in jungen Jahren bei Männern auf. Hier kann der Testosteronspiegel ein Grund sein, wenn zusätzlich eine Hypersensibilität gegen das Umwandlungsprodukt DHT vorliegt. Mit gleicher Häufigkeit liegt die Ausprägung von Geheimratsecken in den Genen begründet.

Wer in seiner Familie einige Vorfahren mit Ratswinkeln hat, kann davon ausgehen, dass die Rückbildung des Haarwuchses über den Schläfen auch bei ihm frühzeitig auftritt. Die Behandlungsmöglichkeiten beruhen in diesem Fall auf einer Haartransplantation bei Geheimratsecken, die mit einer Korrektur der Haarlinie, mit dem Herunterziehen des Haaransatzes an der Stirn kombinierbar ist.

Geheimratsecken bei Frauen

Auch Frauen können von Ratswinkeln betroffen sein . Genetische Ursachen sind eher selten, während die mechanische Beanspruchung der Haare beim weiblichen Geschlecht den Hauptgrund für Haarausfall über den Schläfen und am Stirnhaaransatz darstellt. Ein straffer Zopf oder ein Dutt schädigen die Haarwurzeln und können dazu führen, dass das Haar unwiderruflich ausfällt.

Dazu kommen hormonelle Einflüsse, die in einer Schwangerschaft, nach dem Absetzen der Pille oder in den Wechseljahren zu Haarschwund in diesen Bereichen führe können. Kommt eine Überempfindlichkeit gegen DHT hinzu, fällt das Haar mit der Wurzel aus und ist unwiderruflich verloren. Immer mehr Frauen entscheiden sich für eine Haartransplantation, die bei Geheimratsecken eine sichere Abhilfe schafft.

Ist eine Haartransplantation eine dauerhafte Lösung?

Es gibt zahlreiche Tipps, was man gegen Geheimratsecken und den Rückgang des Stirnhaaransatzes tun kann. Doch nur die Haartransplantation ist bei Geheimratsecken dauerhaft wirksam. Ist der Haaransatz an der Stirn ebenfalls betroffen, kann man die Haarlinie herunterziehen und so die gewünschte Ästhetik des Gesichts wieder herstellen.

Eine professionelle Behandlung von erfahrenen Spezialisten und die Befolgung aller Anweisungen zur Nachsorge führen dazu, dass die Behandlung dauerhaft hält und dass das verpflanzte Haar nicht ausfällt. Für Implantationen über den Schläfen und über der Stirn ist Präzision besonders wichtig. Daher wird die Haarverpflanzung im DHI Verfahren vorgenommen und jedes einzelne Graft wird in der natürlichen Wuchsrichtung verpflanzt.

Wie lange hält eine Haartransplantation?

Im oberen Absatz wird deutlich, dass es sich bei einer Haartransplantation gegen Geheimratsecken um eine dauerhafte Lösung handelt. Dennoch gibt es gewisse Risiken, die das Ergebnis gefährden können. Die Eigenhaarverpflanzung ist ein minimalinvasiver Eingriff, der unter lokaler Betäubung schmerzfrei vorgenommen wird.

Die Implantationswunden sind verschwindend klein und heilen schnell ab. Ein hygienisches Umfeld, die Vermeidung unnötiger Reizungen und einer verstärkten Durchblutung durch sportliche Aktivitäten sind in den ersten Wochen nach dem Eingriff wichtig. Ein Jahr nach der Behandlung ist das vollständige Ergebnis sichtbar und man hat die Gewährleistung, dass die implantierten Follikeleinheiten nicht ausfallen und dass sie demzufolge dauerhaft wachsen.

Mit welchen Kosten muss man bei einer Haarverpflanzung rechnen?

Eine Haartransplantation bei Geheimratsecken ist keine Festpreis-Behandlung. Die Kosten richten sich nach der Anzahl der Grafts sowie nach der Methode, mit der die Haarverpflanzung vorgenommen wird. Ein Angebotsvergleich zwischen Haarkliniken in Deutschland und in der Türkei lohnt sich, da er die Preisunterschiede aufzeigt.

Wer sich für eine Eigenhaarimplantation in der Türkei entscheidet, kann bis zu 70 Prozent im Vergleich zu identischen Angeboten in Deutschland sparen. Dieser Vorteil beruht auf den günstigeren Lohnkosten und den niedrigeren Preisen pro Graft in türkischen Haarkliniken. Die Qualität und die Hygienestandards sind sehr hoch, sodass man sich in diesem Punkt keine Gedanken machen muss. Viele Angebote türkischer Haarkliniken verstehen sich als Komplettangebot, in dem die Hotelunterbringung und der Shuttle zur Haarklinik bereits enthalten ist.

Wie findet man eine passende Haarklinik?

Die besten Ratgeber sind Patienten, die sich bereits zum Haarlinie Herunterziehen und zur Auffüllung von Geheimratsecken entschieden haben. Wer Erfahrungsberichte liest und sich die Vorher-Nachher-Bilder ansieht , wird das beste Angebot für eine Haartransplantation bei Geheimratsecken finden. Sehr beliebt sind auch Videos, in denen Patienten ihre Erfahrungen beschreiben und obendrein alle Schritte der Behandlung sowie der Nachsorge dokumentieren.

Eine deutschsprachige Haarklinik in der Türkei ist nicht schwer zu finden. Auch Angebote mit Anlaufstellen in Deutschland sind praktisch und sorgen dafür, dass man zum Beispiel das Erstgespräch in seiner Heimatstadt führen und sich ausführlich beraten lassen kann.

Fazit | Nicht nur bei Geheimratsecken mit 20 - eine Haartransplantation schafft neues Selbstbewusstsein!

Im Anfangsstadium lassen sich Ratswinkel noch mit einer geeigneten Frisur kaschieren. Doch das ändert sich, wenn die Geheimratsecken mit 20, mit 30 oder mit 40 wachsen und irgendwann den gesamten Bereich über den Schläfen und den Stirnhaaransatz betreffen. Mit dem Verlust der Haare sinkt das Selbstbewusstsein, was in die gesellschaftliche Isolation und sogar in Depressionen führen kann. Haartransplantationen sind in jedem Alter ergebnisorientiert möglich.