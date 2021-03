So profitieren Sie von alternativen Heilmitteln

Alternative Heilmittel anstatt Chemie – warum?

Wirft man einen Blick auf den Beipackzettel eines herkömmlichen Medikaments, sticht einem eine mehr oder weniger lange Liste an möglichen Nebenwirkungen ins Auge. Natürlich trifft nicht jede Nebenwirkung auf jeden Konsumenten zu, doch schon allein die Tatsache, dass Übelkeit, Sodbrennen oder Durchfall durch die Einnahme möglich ist, ist kein gutes Zeichen – ganz zu schweigen von Leberschäden, die durch bestimmte Schmerzmittel entstehen können. Kurzum: Medikamente, die voller Chemie stecken, können unserem Körper schaden, während wir ihm eigentlich etwas Gutes tun wollen.

Zudem wissen die meisten Verbraucher gar nicht, was sich hinter der Inhaltsstoffliste eines Medikaments verbirgt. In dem Vertrauen, dass es ihre Beschwerden lindern wird, sind sie bereit, vieles einfach ohne zu hinterfragen einzunehmen. Dabei gibt es einige Alternativen, die mit wenig bis gar keinen Nebenwirkungen auskommen und transparent in der Zusammensetzung sind.

Welche alternativen Heilmittel gibt es?

Wenn Sie sich dafür interessieren, alternative Heilmittel auszuprobieren und nicht mehr von der Chemie-Keule abhängig sein möchten, fragen Sie sich vielleicht, welche Alternativen es überhaupt gibt. Von Behandlungsmethoden über Tropfen zum Einnehmen bis hin zu Cremes bietet die alternative Medizin ein vielfältiges Angebot.

Akupunktur: Die Methode der Akupunktur stammt aus der Traditionellen Chinesischen Medizin und bewährt sich bereits seit Jahrtausenden. Die insgesamt über 700 Akupunkturpunkte lindern alle ein anderes Leiden. So können durch Akupunktur erfolgreich Kopfschmerzen, sowie Verspannungen behandelt werden. Auch Personen, die unter psychosomatischen Erkrankungen leiden, profitieren von dieser Behandlungsmethode. Da es bei der Akupunktur vor allem um Präzision geht, lässt man sie am besten von einem Spezialisten durchführen. Es gibt Praxen, die sich auf dem Gebiet spezialisiert haben und auch einige Hausärzte führen Akupunkturen durch. Nebenwirkungen können bei der Akupunktur auftreten – allerdings nur vorübergehend. Nehmen Sie sich daher einen Tag lang Zeit, um sich auszuruhen, wenn Sie sich nach der Behandlung schlapp fühlen.

Bachblüten: Für die Verwendung von Bachblüten müssen Sie nicht in eine Arztpraxis gehen, sondern einfach nur in die nächste Apotheke. Die 38 verschiedenen Blütenessenzen sind wässrige Auszüge aus den Blüten wild wachsender Pflanzen und Bäume. Sie finden Anwendung bei Erschöpfung, Nervosität, Schlafproblemen und Verspannungen. Nebenwirkungen gibt es bei Bachblüten keine.

CBD: Wer sich mit alternativen Heilmitteln beschäftigt, stößt unweigerlich auf CBD. Es handelt sich dabei um Hanföl, welches eine Vielzahl von positiven Effekten auf den Körper haben kann und deshalb momentan richtig im Trend liegt. Manche Apotheken führen bereits CBD-Produkte, doch am unkompliziertesten geht die Bestellung in einem CBD Online Shop , da es hier ein breit gefächertes Angebot an verschiedenen Heil- und Pflegeprodukten gibt. Dank seiner vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten wird CBD für Produkte verwendet, die bei Schlafstörungen helfen, Kopfschmerzen lindern, oder das Hautbild verbessern. Sogar für Haustiere ist CBD unbedenklich, sodass es sogar bei vielen Beschwerden erfolgreich eingesetzt wird. Während viele bei Hanf sofort an die berauschende Wirkung denken, ist bei CBD-Produkten nichts enthalten, was den Verbraucher „high“ machen könnte. Der Wirkstoff, der das verursacht, nennt sich THC und hat in dieser Hinsicht nichts mit CBD gemeinsam.

Phytotherapie: Das Wort „Phyton“ steht für Pflanze und gibt wieder, worum es sich bei der Phytotherapie geht – um verschiedene Pflanzen mit heilender Wirkung. Diese werden in Form von Umschlägen, Bädern oder Inhalationen verwendet. Doch auch Einreibungen, zu denen beispielsweise Salben und Öle gehören, erfreuen sich großer Beliebtheit. Je nach verwendeter Heilpflanze variiert das Anwendungsgebiet – von Schlafproblemen über Verspannungen bis hin zu Rheuma. Vor allem dienen Heilkräuter allerdings auch der Vorbeugung von Beschwerden. Nebenwirkungen gibt es keine, außer Sie sind auf eine bestimmte Pflanze allergisch.

Neurogenes Zittern: Neurogenes Zittern gehört in die Kategorie Heilmethoden und nicht zu den Heilmitteln. Durch ruckartige Bewegungen wird Stress abgeschüttelt und Verspannungen lösen sich – ganz ohne Tabletten und Chemie. Hierzu gibt es detaillierte Anleitungen und Experten, die Ihnen bei Interesse helfen können.

Fazit

Auch wenn nicht alle Krankheiten und sonstige Leiden nur durch Naturheilmittel und alternative Heilmethoden in die Knie gezwungen werden können, tragen sie doch einen großen Anteil zur Gesundheit bei. Anstatt also das nächste Mal zu Medikamenten, die voller Inhaltsstoffe stecken, die man weder kennt noch genau einschätzen kann, zu greifen, lohnt es sich zuvor ein alternatives Heilmittel auszuprobieren.