Ausgewogener Lebensstil in Pandemiezeiten mit NOW!

Jemand, der daran gewöhnt ist, sich regelmäßig zu bewegen und seinen Körper zu fordern, kann da schon mal leicht in eine instabile, mentale Lage abrutschen, was wiederum zu einer Vernachlässigung des körperlichen Wohlbefindens führt. Umso mehr müssen wir für unser Leistungsfähigkeit Sorge tragen. Hierfür ist es wichtig, sich mit den Grundbausteinen unserer Gesundheit auseinanderzusetzen: Bewegung, Ernährung, Sozialleben und Schlaf – und weil es da mit der Motivation manchmal zu Schwierigkeiten kommen kann, lohnt es sich hier den Community-Gedanken mitzunehmen.

‚Wer rastet, der rostet’ - ja, das ist ein alter Spruch und er ist ebenso alt wie wahr. Die ältesten Menschen in Europa leben auf Sardinien. Die gesunden Greise, die Treppen steigen und keine Gehhilfe benötigen, geistig rege sind und am sozialen Leben teilnehmen, sind um die 100 Jahre alt. Ihr Geheimnis? Sie gehen zu Fuß. Auf die Frage, wohin er denn jeden Tag gehe, antwortete ein alter Mann: ‚Na, in die Bar!‘. Natürlich nicht, um sich dort zu betrinken, sondern um Freunde zu treffen. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Regelmäßige Aktivität, keine Triathlons, ist notwendig, damit man sich auch im hohen Alter noch bewegen kann. Geeignet dafür sind alle Formen des moderaten Trainings, das auch in Zeiten des Lockdowns zuhause durchgeführt werden kann.

Gerade im Bereich der Ernährung haben wir das Glück, jeden Tag auf frische Lebensmittel zugreifen zu können, obwohl wir häufig in Städten wohnen und nichts selbst anbauen. Besonders, wenn ein Grundpfeiler der Gesundheit (siehe oben) abgeschwächt wird durch Umstände, die wir nicht unmittelbar beeinflussen können, ist es wichtig, die anderen zu stärken. Frisches Obst und Gemüse sollte daher jeden Tag auf dem Speiseplan stehen. Am einfachsten ist das in Form von Smoothies angereichert mit Whole Foods umzusetzen. Mittlerweile gibt es online unglaublich viele schmackhafte Smoothie-Rezepte, welche viel grünes Gemüse enthalten und dennoch, oder gerade deshalb schmecken. Wenn die Zeit einmal ganz knapp ist und nicht einmal zur Zubereitung eines Smoothies ausreicht, dann helfen vorgefertigte Shakes zum Beispiel Complete by Juice Plus+, wer hier zugreift, kann Teil von NOW! werden. Das Programm wurde in Zusammenarbeit mit Detlef D! Soost entwickelt.

Das NOW! Programm von Juice Plus+ hat seinen Fokus nämlich nicht nur auf ausgewogener Ernährung, sondern verknüpft oben genannte Schwerpunkte in Form eines 16-wöchigen Workouts miteinander. Erfolgstrainer Detlef D! Soost selbst leitet diese Workouts mit seiner Frau Kate. Speziell bei dem Training ist hier auch der gemeinschaftliche Gedanke, der wiederum zum Austausch unter den Kandidaten führen soll. Die Teilnehmer erzählen von ihren Erfahrungen und tauschen sich aus. Dabei wird natürlich der Fokus gänzlich auf das Erreichen der eigenen Körperziele gesetzt.

Mit den Complete by Juice Plus+ Shakes wird so zusätzlich eine nahrhafte, kostengünstige Option bereitgestellt, um den Erfolg aus dem Wir Menschen sind soziale Lebewesen, die seit März 2020 in einem Zustand leben, der es uns schwer macht, soziale Kontakte zu pflegen. Schwer, aber nicht unmöglich. Wir müssen Gebrauch machen von den Möglichkeiten, die uns bleiben und vielleicht bietet sich hier eine Chance.