Mit diesen Hilfen organisieren Sie die Pflege Zuhause.

Hinzukommt, dass grade jetzt, während der Corona-Pandemie viele Pflegebedürftige den Weg in eine stationäre Einrichtung scheuen. Dabei sind die meisten Familien ohnehin bereits doppelter Belastung durch Homeoffice und Wegfall der Kinderbetreuung ausgesetzt. Muss dann noch eine häusliche Pflege organisiert werden, stoßen Angehörige oft an Ihre Grenzen. Doch inzwischen gibt es ein breites Netz an Unterstützungsangeboten. Welche dieser Hilfen sich lohnen und welche Anlaufstellen es im Pflegefall gibt, erfahren Sie in diesem Beitrag.

Pflegebedarf kommt oft unerwartet

Das ein Angehöriger Unterstützung im Alltag benötigt, kommt für die meisten Angehörigen überraschend. Oft sprechen Senioren ungern über den eigenen Bedarf nach Pflege und dem einhergehenden Verlust der Selbstständigkeit. In anderen Fällen führt bspw. ein Unfall dazu, dass ein Familienmitglied auf Hilfe angewiesen ist.

Angehörige sollten daher einen klaren Blick für die zunehmenden Alterserscheinungen Ihrer Verwandten haben und das Thema offen ansprechen, ohne zu bevormunden. Denn wer frühzeitig entsprechende Maßnahmen ergreift kann zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit von Stürzen drastisch reduzieren.

Organisation von Pflege zuerst bei Krankenkasse ansprechen

Je nach schwere des Unterstützungsbedarfs sollte zunächst Rücksprache mit der Krankenversicherung bzw. der angeschlossenen Pflegeversicherung gehalten werden. Hier ist besonders die Einstufung in einen der fünf Pflegegrade von Bedeutung. Diese erfolgt, nach einer Begutachtung durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK), in der Regel innerhalb von 2 Wochen.

Mit dem Pflegegrad begründet sich dann auch eine ganze Reihe von Ansprüchen, wie den auf Pflegegeld und diverse andere Hilfsmittel.

Zahlreiche Möglichkeiten häusliche Pflege zu organisieren

Auch unabhängig von der Corona-Pandemie wünscht sich die Mehrheit der Senioren im Pflegefall Zuhause versorgt zu werden. Inzwischen steht diesem Wunsch auch eine breite Palette an Angeboten gegenüber.

Hier kommt es in erster Linie darauf an, wie umfangreich der Pflegebedarf ist. Wer lediglich eine regelmäßige Einkaufshilfe benötigt, sollte bspw. eher auf stundenweiße Angebote zurückgreifen. Wird diese Hilfe dagegen täglich oder nahezu täglich gebraucht, sollten eine 24-Stunden-Pflege in Betracht gezogen werden. Besonders dieses Modell hat während der Corona-Pandemie einen deutlichen Aufschwung erfahren.

Dabei lebt eine Betreuungskraft aus Osteuropa für mehrere Wochen mit dem pflegebedürftigen Angehörigen zusammen und kümmert sich um Haushalt, Grundpflege, Ernährung und die Betreuung.

„Wir haben bei der 24-Stunden-Pflege eine enorm gestiegene Nachfrage in den letzten 12 Monaten verspürt“ bestätigt auch Julius Kohlhoff von der Pflegevermittlungsagentur Pflegehilfe für Senioren .

Das liegt laut Branchenkennern sowohl an der Corona-Pandemie als auch an den enormen Kosten für die Pflege im Heim, bei vergleichsweise eher geringen betreuerischen Leistungen. Die Beliebtheit wird daher aller Voraussicht nach nicht wesentlich abnehmen.

Verschiedene Hilfsmittel unterstützten Pflege Zuhause

Um die häusliche Pflege zu erleichtern, gibt es auf dem Markt außerdem zahlreiche Hilfsmittel, von denen viele sogar von der Pflegekasse getragen oder bezuschusst werden.

Die verbreitetsten Pflegehilfsmittel sind Hausnotrufsysteme, Pflegebetten und Treppenlifte. Aber auch ein altersgerechter Umbau des Badezimmers kann von der Pflegeversicherung mit bis zu 4.000 Euro finanziert werden. Ähnliches gilt für viele Anpassungen des Wohnraums an die Anforderungen des pflegebedürftigen Verwandten.

Daneben besteht bei einem anerkannten Pflegegrad auch Anspruch auf Hygieneartikel für die Pflege im Wert von monatlich bis zu 60 Euro.

Frühzeitig Beratung in Anspruch nehmen

Wer glaubt, bald in die Situation kommen zu können die Pflege eines Angehörigen organisieren zu müssen, sollte unbedingt auf Beratungsangebote zurückgreifen.

Hier können sowohl die Pflegestützpunkte als auch die vielen regionalen Beratungsstellen ein erster Ansprechpartner sein.

Im Idealfall werden von vornherein verschiedenen Optionen für die Pflege in Betracht gezogen und mit dem Verwandten offen kommuniziert. Es lohnt sich hier bereits frühzeitig darüber zu sprechen und ggf. sogar einen Plan für den Pflegefall zu erarbeiten. Je nachdem welche Möglichkeiten dieser bevorzugt, können Angehörige schon frühzeitig nach Anbietern suchen oder entsprechende Vorbereitungen treffen.

Wird die häusliche Pflege dann von vornherein gut organisiert, kann diese Option auch langfristig eine gute Alternative zum Pflegeheim sein.