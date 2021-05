So stehen die Chancen der „jungen Wilden“ bei French Open

Was ist drin für Medwedew?

Von der neuen Generation bietet Daniil Medwedew bislang das beste Gesamtpaket. Seinen Durchbruch auf der Tour erlebte er im Jahr 2018. 2019 feierte Medwedew dann auch seinen ersten Masters-Titel. Bei den US Open im selben Jahr erreichte er dann erstmals ein Grand-Slam-Finale. Das gelang ihm zwar 2020 nicht, dafür krönte er die Saison mit dem Erfolg bei den ATP-Finals. Anfang 2021 bestätige er seine starke Form mit dem Finaleinzug bei den Australian Open. Als derzeit Weltranglistenzweiter gehört auf jeden Fall zum erweiterten Favoritenkreis für Paris – auch wenn er kürzlich betonte, dass er sich auf Sand eigentlich eher weniger zu Hause fühlt.

Tsitsipas vor seinem ersten Grand-Slam Erfolg?

Ein weiterer junger Spieler, der sich anschickt, in die internationale Spitze vorzudringen, ist Stefanos Tsitsipas. 2019 zog der Grieche in Australien erstmals in das Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers. Am Ende des Jahres erreichte er mit dem Sieg bei den ATP-Finals in London den bislang größten Erfolg seiner Karriere. Auch dieses Jahr zeigt sich der Weltranglistenfünfte bislang in starker Form. Nach dem Sieg in Monte Carlo und dem Finale in Barcelona will er nun auch bei den French Open voll angreifen. Wie viele andere Spieler seiner Generation setzt auch Tsitsipas auf technische Gadgets. Betway Online Wetten hat sich genauer mit Smart Racket, Smart Wrist und Co. beschäftigt und herausgefunden, dass Sensoren, die sich in den Geräten befinden, sämtliche Daten über die ausgeführten Schläge an die Spieler und Trainer senden. Diese Daten können dann dazu genutzt werden die Performance zu verfolgen und das Training und Spiel somit zu optimieren. Vielleicht helfen diese Gadgets Tsitsipas zum Erfolg in Paris.

Welche Form bringt Zverev?

Viele Experten sind der Meinung, dass die Spieler der neuen Generation in Sachen Technik den ganz Großen in nichts nachstehen. Viel mehr ist es die mentale Inkonstanz der Athleten. Sowohl Medwedew als auch Tsitsipas gelten als Heißsporne auf dem Platz. Das gleiche gilt für Alexander Zverev. Absolute Glanzleistungen wechseln sich bei dem Deutschen in aller Regelmäßigkeit mit herben Enttäuschungen ab. Zuletzt hat er sich bei dem Sieg in Madrid, wo er Nadal im Finale auf Sand besiegte, in starker Form für die French Open präsentierte. Auch für Zverev wäre es der erste Grand-Slam-Titel. Wie Tsitsipas und Medwedew war der Deutsche aber bereits ebenfalls bei den ATP-Finals in London erfolgreich.