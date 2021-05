CBD-Öl – der Helfer aus der Natur

CBD als Entzündungshemmer immer beliebter

Die Nachfrage? Immer höher, denn selbst die Wissenschaft beschäftigt sich eingehend mit dem Thema und kommt immer wieder zu dem Schluss, dass der natürliche Helfer enorme Effekte auf die Gesundheit hat. Insbesondere wenn es darum geht Entzündungen zu hemmen, ist CBD-Öl vielen Menschen eine echte Hilfe.

Akute Entzündungen werden oft mit Schmerzmitteln und bei bakterieller Herkunft mit Antibiotika behandelt. In Vergessenheit geraten allerdings chronische Entzündungszustände, die eine enorme Belastung für die Betroffenen darstellen. Rheuma, Arthritis und auch Hauterkrankungen machen tausenden Menschen das Leben schwer. Doch soll die Lösung wirklich die permanente Einnahme von Chemie sein?

Wer schon einmal ein Ekzem mit Kortison behandelt hat, kennt die Tücken der Schulmedizin? In vielen Fällen ist das Medikament zwar hilfreich, bringt aber Nebenwirkungen mit sich. Es hat sich gezeigt, dass CDB-Öl in der Lage ist, die Therapie der Schulmedizin zu unterstützen und damit oftmals die benötigte Menge an Medikamenten zu reduzieren. Bei dauerhafter Einnahme des Öls kann es sogar möglich sein, die Medikamente komplett zu ersetzen!

Das Schmerzgedächtnis neu programmieren

Einer der Hauptauslöser für chronische Schmerzen ist ein falsch programmiertes Schmerzgedächtnis. Hier kann CBD-Öl nachweislich Abhilfe schaffen. Durch die Einnahme werden die körpereigenen Rezeptoren aktiviert, die einen direkten Einfluss auf das Schmerzgedächtnis haben. Infolgedessen wird dieses Schmerzgedächtnis neu geladen! Es ist wie bei einem Computer, der einen Virus hat. Wird der Virus gefunden und der Computer neugestartet, ist alles wieder auf „Null“ gesetzt.

Ebenso kann die Einnahme von CBD-Öl auf chronische Schmerzen wirken. Das Schmerzgedächtnis des Körpers wird neu gestartet. Chronische Schmerzen können verschwinden oder deutlich gemildert werden. Der Körper nimmt Schmerz wieder als das wahr, was er eigentlich ist: Ein Warnsignal! Infolgedessen kann sehr häufig der tägliche Schmerzmittelbedarf rapide reduziert werden.

Unruhe und Schlafstörungen mit CBD behandeln

Nahezu jeder zweite Mensch leidet dann und wann in seinem Leben unter Schlafstörungen oder Unruhezuständen. Der Griff zur Schlaftablette hat zugenommen, insbesondere weil auch chemische Helfer in Apotheken frei verkäuflich sind. Doch die langfristigen Nebenwirkungen sind nicht geringer, nur weil ein Medikament kein Rezept benötigt. Wer dauerhaft zur chemischen Keule greift, um seinen Schlaf zu verbessern, droht in eine Abhängigkeit zu rutschen.

CBD-Öl als Naturmittel ist in der Lage, dem Körper das Schlafen selbstständig wieder beizubringen. CBD wirkt nicht ermüdend, sondern sorgt an den richtigen Rezeptoren dafür, dass der Körper selbst seine Müdigkeit wieder erkennt und sich den Schlaf holt, den er braucht.

Eine ähnliche Wirkung hat das Produkt aus der Natur auch bei chronischen Unruhezuständen. Oft ist hier eine Übererregbarkeit des Sympathikus verantwortlich. Durch eine gezielte Stimulation des Parasympathikus kann auf natürliche Weise zur Ruhe gefunden werden, ohne dass hierfür chemische Stimulanzien nötig wären.