In 5 Schritten zu mehr Selbstakzeptanz

1. Dem Körper Gutes tun

Eine ausgewogene Ernährung und ein regelmäßiger Schlafrhythmus sind essentiell für die körperliche und geistige Gesundheit. Auch Bewegung unterstützt eine gesunde Lebensweise. Dabei muss gar nicht zwangsläufig ein strikter Trainingsplan verfolgt werden. Im Vordergrund steht der Spaß an der Bewegung. Geist und Körper können sich von Stress und Anspannungen befreien, mentale Knoten können sich lösen. Mit einem freien Kopf lässt sich Selbstliebe leichter erlernen.

Yoga, Schwimmen oder Tanzen – es gibt unzählige Möglichkeiten dem Körper Gutes zu tun. Die Bewegung beim Tanzen kann beispielsweise dabei helfen, mit Freude und Leichtigkeit Selbstakzeptanz zu entwickeln – völlig unabhängig von der Kleidergröße. Eine aufrechte und würdevolle Haltung beim Tanzen sorgt zusätzlich für ein gestärktes Selbstwertgefühl. Studien der Universität Oldenburg bestätigen, dass Tanzen nicht nur Kraft, sondern auch Selbstbewusstsein verleiht. Die Influencerin und Tanzpädagogin Sandra Wurster hat dazu eine Videoreihe ins Leben gerufen, „ Selbstliebe durch SelbstakzepTanz “.

2. Das eigene Tempo akzeptieren

Wichtig ist, sich selbst den Druck zu nehmen, dass alles immer umgehend funktionieren sollte. Viel zu häufig drehen sich die Gedanken um die eigenen vermeintlichen Schwächen und Fehler. Dabei sollte der Fokus weniger darauf liegen, was möglicherweise noch nicht so gut läuft, sondern hauptsächlich darauf, was bereits geschafft wurde. Eine Herausforderung sollte vielmehr als eine Chance empfunden werden. Natürlich ist der Weg zur Selbstakzeptanz ein Prozess der Zeit braucht, doch feststeht: Selbstliebe ist die Voraussetzung für ein gutes Selbstwertgefühl. Mit diesem Mindset fällt es deutlich leichter, den eigenen Selbstwert zu erkennen und das auch auf den Alltag zu übertragen.

3. Erfolge feiern

Stolz auf seine eigenen Erfolge zu sein, hat nichts mit Arroganz zu tun. Jeder Mensch braucht Bestätigung und diese kann auch mal von sich selbst kommen. Erfolge im Leben können auch durch eine Belohnung zelebriert werden. Die Belohnung verdeutlicht die Anerkennung, die man sich selbst zugesteht, was wiederum ein wichtiger Schritt beim Erlernen von Selbstliebe ist. Jeder verdient Erfolg und Glück und die Freude darüber kann neue Motivation entfachen.

4. Selbstliebe durch Achtsamkeit

Achtsamkeit bedeutet die Gefühle und Signale des eigenen Körpers wahrzunehmen. Es sind Momente des Innehaltens, in denen der innere sowie äußere Zustand des Körpers angenommen wird, ohne zu bewerten. Achtsamkeit hilft dabei, die eigenen Befindlichkeiten kennenzulernen. Eigene Qualitäten können wahrgenommen und Grenzen erkannt werden. Es dient gleichzeitig als Unterstützung, empfundene Schwächen mit mehr Gelassenheit zu akzeptieren. Damit bildet Achtsamkeit eine wichtige Basis für Selbstliebe und Selbstakzeptanz.

5. Den eigenen Körper für seine Leistung schätzen

Der Körper erbringt täglich unglaubliche Leistungen. Das Herz versorgt die Organe mit ausreichend Sauerstoff, wir atmen ein und aus, die Beine tragen uns von A nach B. Statt ihn anhand von oberflächlichen, durch die Gesellschaft geprägten Merkmalen zu beurteilen, verdient der Körper für all das Dankbarkeit und Anerkennung. Es ist nie zu spät dafür, seinen eigenen Körper zu akzeptieren und ihn zu lieben wie er ist.