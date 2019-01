Ghostwriting: Was ist legal und was nicht?

Keine Erfindung der Moderne

Auch wenn das Thema Ghostwriting erst seit den letzten Jahren verstärkt in der Presse anzutreffen ist, ist es keine Erfindung der Neuzeit. Bereits in der Antike soll es gang und gäbe gewesen sein, Reden und Schriftstücke von einem anderen verfassen zu lassen. Die bekanntesten Beispiele sind Platon und Augustus. Heute wird man mit Ghostwriting vor allem an Universitäten konfrontiert. Aber auch im Büro, wenn Mitarbeiter im Namen ihrer Vorgesetzten Briefe verfassen sollen, stellt sich die Frage, inwieweit man sich am Rande der Illegalität bewegt.

So ist Helmut Kohl kein Einzelfall, wenn es um die rechtliche Klärung von Legalität und Illegalität geht. Auftragsschreiber verdienen ihr Geld damit, im Auftrag anderer Texte zu verfassen. Allerdings taucht bei einer Veröffentlichung nicht ihr Name auf, sondern der ihres Auftraggebers. Besonders häufig betrifft dies Biografien, aber auch andere Arbeiten von Politikern und Prominenten.

Die rechtliche Basis beim Ghostwriting

Heutzutage ist einen Ghostwriter finden nicht schwer. Da verwundert es nicht, dass sich auch einige Studenten mit dem Thema befassen und vor der Frage stehen, ob sie bei einer wissenschaftlichen Arbeit entsprechende Hilfe in Anspruch nehmen sollen. Höchste Zeit, einmal einen Blick darauf zu werfen, ob und inwiefern die Beschäftigung von Auftragsschreibern legal ist.

Üblicherweise besteht bei einem solchen Auftrag eine rechtliche Basis in Form eines Vertrags. In diesem sollten alle wichtigen Details enthalten sein. Sofern der Autor die vereinbarte Leistung innerhalb eines bestimmten Zeitraums erbringt, wird er vom Auftraggeber vergütet. Im Vertrag lassen sich auch Klauseln darüber finden, dass der Autor bei der Übertragung des Textes auf seine Ansprüche verzichtet und alle Nutzungsrechte abgibt. Der Auftraggeber kann also vollkommen unabhängig vom Autor entscheiden, ob, wo und wie der geschriebene Text veröffentlicht werden soll. Weder der Auftraggeber noch der Autor machen sich strafbar.

Rechtliche Grauzone

Ganz anders sieht es aus, wenn die eingereichte oder veröffentliche Arbeit bewertet wird. Gibt man eine akademische Arbeit in Auftrag und reicht diese anschließend in seinem eigenen Namen ein, kann man sich nicht so leicht herausreden.

Die Grundlage für mögliche Urteile zum Thema Ghostwriting hat das Oberlandesgericht Frankfurt gelegt. In einem Präzedenzfall gab es einen Vertrag zwischen Auftraggeber und Auftragsschreiber, in welchem sich der Urheber des Textes dazu verpflichtet hatte, Stillschweigen über die Urheberschaft zu bewahren. Der Auftraggeber veröffentlichte den Text in seinem eigenen Namen und bekam vom OLG Frankfurt Recht. Die Begründung: Beim Ghostwriting handelt es sich um eine Dienstleistung, welche von einem Auftraggeber genutzt werden kann. Doch auch wenn nach dem Urteil des OLG nicht mit Sanktionen gerechnet werden muss, bewegt man sich stets in einer rechtlichen Grauzone. Je nachdem, ob das Strafrecht oder Zivilrecht greift, kann es durchaus Sanktionierungen geben. Dies betrifft vor allem akademische Arbeiten, die aus einem Ghostwriting-Auftrag resultieren