Bochum (dpa/tmn) - Modedesigner versus Jurist - geht es um Berufswünsche und Karrierepläne sind sich Schulabsolventen und ihre Eltern nicht immer einig. Jugendliche können ihren Eltern die eigenen Berufswünsche aber nahebringen.

Dazu sollten sie das Gespräch mit ihnen suchen und gut vorbereiten. Wer einen konkreten Plan hat und sich schon im Vorhinein Argumente zurechtlegt, kann seine Eltern am besten überzeugen, sagt Berufscoach Anja Worm in der Zeitschrift «Unicum Abi» (Ausgabe 1/2019).

Jugendliche können zum Beispiel recherchieren, wie viel sie im angestrebten Beruf später verdienen werden. So können sie ihren Eltern veranschaulichen, dass ihre Wahl ein sicherer Karriereweg sein kann. Der Hinweis auf Fördermöglichkeiten wie Bafög oder die Option eines dualen Studiums können in einem solchen Fall ebenfalls weiterhelfen. Wichtig sei vor allem, am Ende eine eigene Entscheidung zu treffen, heißt es in der Zeitschrift.