Hamburg (dpa/tmn) - Die Bewerbung für einen Masterstudiengang ist in einigen Fällen mit einem Bewerbungsgespräch verknüpft. Wer von einer Universität oder Hochschule zum Auswahlgespräch eingeladen wird, sollte die Situation vorher mit Freunden durchspielen.

Das rät Michaela Patz vom Studentenwerk München in der Zeitschrift «Zeit Campus» (Ausgabe 04/2019). So werden Bewerber sicherer und bekommen ein Gefühl dafür, welche Fragen die Auswahlkommission im Gespräch stellen könnten und wie sie darauf am besten reagieren.

Wie ein Gespräch abläuft, ist in der Zulassungsordnung des jeweiligen Studiengangs festgehalten. Wichtig sei, Aufbau und Module des Masters zu kennen, heißt es in der Zeitschrift. Dann lässt sich überzeugender argumentieren, warum man sich ausgerechnet für den jeweiligen Studiengang interessiert.