Die Arbeitswelt hat sich im Lauf der Jahre stark verändert. Vor allem bei Bürojobs heißt das in der Regel viel Sitzen und konzentriertes Arbeiten am PC, um volle Leistung zu bringen. Aber auch Berufe im Handwerk sind in Bezug auf die Anforderungen sehr anspruchsvoll. Daher ist es besonders wichtig, dass der Arbeitsplatz so gesundheitsfördernd wie möglich gestaltet wird.

Von Allgemeine Zeitung