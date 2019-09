Datumstempel - für Datum, Texte und Logos

Austauschbare Bänder machen es möglich, die Dokumente tagesaktuell abzustempeln. Dabei sind die Aufdrucke, anders als bei vielen handschriftlichen Vermerken, gut erkennbar. Lesen Sie hier, was die Vorteile und Einsatzgebiete des Stempels sind und wie sich die verschiedenen Modelle unterscheiden.

Was ist ein Datumstempel und wozu wird er verwendet?

Ganz gleich, ob zum Vermerk des Posteingangs oder -ausgangs, zur verbesserten Organisation der Dokumente im internen Arbeitsalltag, Ergänzung von Vertragsunterschriften oder übersichtlichen Archivierung von Unterlagen, wenn das aktuelle Datum mehrmals auf dem Papier benötigt wird, ist der Stempel ein sehr nützliches Utensil. Hilfe leistet er auch Jahre später noch, denn handschriftliche Auszeichnungen sind schneller verblasst und auch die Lesbarkeit ist bei der Handschrift oftmals ein Problem. Mit den Datumstempeln lassen sich die verschiedensten Vorgänge ewig präzise zuordnen. Sie können Ihrem Stempel einen individuellen Text hinzufügen, um die Vielseitigkeit zu komplettieren, beispielsweise:

- "Gebucht"

- "Bezahlt"

- "Eingang"

- "Erhalten"

- "Persönlich"

In vielen Unternehmen ist es zudem üblich, einen Stempel, der das Firmenlogo besitzt, zu verwenden. Er kann, je nach gewähltem Modell, somit weitaus mehr, als das aktuelle Datum abzubilden.

In welchen Branchen wird der Stempel verwendet?

In vielen Bereichen und Berufsgruppen ist der Stempel nicht wegzudenken, beispielsweise:

- Büros

- Einzelhändler

- Speditionen

- Lager

- Poststellen

- Apotheken und Arztpraxen

- Lehrer

In all diesen Bereichen müssen täglich Schriftstücke gestempelt werden. Apotheken kennzeichnen mit dem Stempel zum Beispiel auf den Rezepten das Ausgabedatum des Medikaments. In Büros fungiert er als Stempel zur Prozessoptimierung, denn hier müssen täglich viele Unterlagen mittels Datum versehen werden. Im Lager dient er als Wareneingangsstempel, in der Buchhaltung als Bezahlt-Stempel und in der Poststelle als Posteingangsstempel. Auch viele Büchereien verwenden die Stempel, um das Ausleihdatum im Buch und auf den Karteikarten einzutragen. Im Privatbereich kommen sie ebenso zum Einsatz: Sie werden zum Beispiel von Vereinen und ehrenamtlich tätigen Organisationen für die Registratur und Dokumentation von Unterlagen genutzt. Die Stempel finden Sie in verschiedenen Schrifthöhen, beispielsweise 3 mm, 3,8 mm oder 4 mm.

Zusammenfassung

Der vielfältig einsetzbare Stempel ist in vielen Berufen ein besonders praktischer Organisationshelfer, der den Arbeitsalltag enorm erleichtert. Damit können Sie im Nachhinein stets nachvollziehen, wann beispielsweise ein Schreiben eingegangen ist oder eine Quittung ausgestellt wurde. Die Stempel ermöglichen ein schnelles und effizientes Arbeiten, denn Sie sparen damit wertvolle Zeit. Neben dem Tag, Monat und Jahr ist es bei verschiedenen Modellen möglich, dass auch ein Zusatztext oder Logo abgebildet wird. Das Sortiment bietet für jeden den richtigen Stempel.