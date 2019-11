Fachkräftemangel: Gesundheits- und Pflegebranche benötigt dringend Nachwuchs

Wie dramatisch ist der Fachkräftemangel in der deutschen Gesundheits- und Pflegebranche?

Wie groß die Notlage in der Gesundheits- und Pflegebranche schon heute ist, lässt sich leicht an aktuellen Zahlen festmachen . So kommen in der Pflege auf 100 offene Stellen im Schnitt gerade einmal 21 Bewerber. Laut den Angaben der Bundesregierung fehlen derzeit in Deutschland mindestens 36.000 Fachkräfte. Besonders groß sind die Lücken dabei in der Kranken- und Altenpflege. Kommt es in diesen Bereichen zu einem Ausfall, so müssen Arbeitgeber nicht selten mehr als 180 Tage auf adäquaten Ersatz warten. Noch eklatanter wird der Fachkräftemangel, wenn man einen Blick auf die Prognosen wirft. So geht der Pflegereport 2030 davon aus, dass bis zum Jahr 2030 insgesamt rund 500.000 Vollzeitstellen fehlen werden.

Was sind die Gründe für den Fachkräftemangel in der Gesundheits- und Pflegebranche?

Dass die Situation in der Pflege so dramatisch ist, hat in der Praxis gleich mehrere Gründe. Eine Ursache ist natürlich die Tatsache, dass die Bevölkerung im Allgemeinen immer älter wird, was auf die gute gesundheitliche Versorgung zurückzuführen ist. Auf der anderen Seite sind die Geburtenzahlen seit den 1960er Jahren rapide gesunken. Hinzu kommt, dass immer weniger Menschen dazu bereit sind, ihre Angehörigen selbst zu pflegen. Auch das Berufsbild des Pflegers ist aufgrund der verhältnismäßig schlechten Bezahlung sowie der hohen Arbeitsbelastung relativ unattraktiv. Zudem steigert das in der Branche übliche Arbeitsmodell des Schichtdienstes ebenfalls nicht gerade die Attraktivität des Berufsfeldes, was die Suche nach passendem Personal oft nur mit Hilfe von passenden Portalen möglich macht.

Die besten Jobbörsen für Gesundheit/Medizin/Pflege (aus Arbeitgebersicht, Stand 22.10.2019, Jobbörsen für Einzelstellenanzeigen mit mindestens 30 Bewertungen)

1. Jobvector, Note 6,22 (Höchstnote 7)

2. Medi-Jobs, Note 6,02

3. PsychJOB, Note 5,13

4. Jobware, Note 4,83

5. Stellenanzeigen.de, Note 4,83

Welche negativen Folgen ergeben sich für Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Patienten aus dem Fachkräftemangel?

Sowohl für Patienten als auch Angestellte und Arbeitgeber hat der Mangel an qualifizierten Fachkräften negative Auswirkungen zur Folge. Da sich aufgrund von unbesetzten Stellen in den Betrieben konstant Arbeit anstaut, stehen Überstunden in der Gesundheits- und Pflegebranche fast überall auf der Tagesordnung. In der Folge leidet oftmals die Qualität der Pflege , was wiederum für die Patienten deutlich Nachteile hat. Können Stellen über längere Zeiträume nicht besetzt werden, sind Arbeitgeber sogar dazu gezwungen ganze Abteilungen zu schließen. Dies ist aktuell vor allem bei Krankenhäusern und ähnlichen medizinischen Diensten oftmals der Fall. Besonders im ambulanten Bereich stoßen die Dienstleister mittlerweile häufig an ihre Kapazitätsgrenze.

Wie kann dem Fachkräftemangel im Gesundheitswesen entgegengewirkt werden?

Da Annoncen auf Jobbörsen im Gesundheitsbereich nur begrenzt vorhandene Lücken schließen können, müssen viele Arbeitgeber auf alternative Methoden zurückgreifen. So rekrutieren immer mehr Arbeitgeber Pflegepersonal aus dem Ausland. Auch auf der politischen Ebene wird derzeit daran gearbeitet, die Akquise von ausländischen Fachkräften zu erleichtern. Weitere Fachkräfte lassen sich aus Quereinsteigern oder beruflichen Umorientierern gewinnen. Hier sind vor allem Weiterbildungen und Umschulungen effektive Waffen im Kampf gegen den Fachkräftemangel in der Pflege.

Fazit: Was gibt es abschließend zum Thema zu sagen?

Wie sich zeigt, steuert Deutschland aktuell mit großen Schritten auf einen echten Pflegenotstand zu. Damit der Notstand nicht in einem Kollaps endet, müssen dringend Lösungen für diese Problematik auf den Weg gebracht werden. Neben Arbeitgebern aus der Branche muss hier auch die Politik stärker aktiv werden.