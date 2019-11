Projekt- und Prozessmanagement Seminare von www.pm33.de

Man kann sich fragen, was ist ein Kurs in Projektmanagement?

Die Lehrveranstaltungen in diesem Fach variieren in der Länge von wenigen Tagen bis über einige Wochen. Sie werden im Rahmen von digitalen Unterrichtsprogrammen sowie an physischen Standorten angeboten. Die meisten Kurse werden mit einem ähnlichen Ziel angeboten. Sie sollen den Teilnehmern dabei helfen, Ziele zu setzen und zu erreichen, um ein Projekt in einem professionellen Umfeld erfolgreich abzuschließen. Während große Konzerne, Ingenieurbüros und Großunternehmen im Allgemeinen selbstverständlich Projektmanager beschäftigen, kann das Wissen in jeder Umgebung und für jede Aufgabe mit Zeitplan und Zielen angewendet werden. Die Kursteilnehmer lernen, mit materiellen und menschlichen Ressourcen zu arbeiten, um Projekte zu verwirklichen.

Ein Projektmanagementkurs von PM33 erklärt, wie erfolgreiche Projekte organisiert und verwaltet werden. Die Studierenden lernen Projektlebenszyklen kennen. Sie erhalten Werkzeuge und Techniken für eine strukturierte Planung, für das agile Management von Veränderungen und Risiken sowie für das Management der Erwartungen von Stakeholdern. Die Teilnehmer lernen auch, wie man mehrere Projekte gleichzeitig jongliert. Diese Fähigkeiten kommen jeder beruflichen Aufgabe zugute.

Die Kosten für Kurse sind je nach angebotenem Lehrgang unterschiedlich. Für genaue Informationen bezüglich der Gebührenordnung wenden Sie sich direkt an den Kundensupport.

Was werden Sie erreichen?

Über den Verlauf des Kurses

- entwickeln Sie Ihr Verständnis dafür, wie sich Projekte auf das gesamte organisatorische Umfeld auswirken

- erläutern Sie die Funktionen und Rollen eines Projektmanagers

- lernen Sie die Schlüsselrolle von Risikomanagement, Kommunikationsstrategien, Änderungsmanagement und Projektabschlussmethoden kennen

- entwickeln Sie ein Verständnis dafür, wie und warum Projektmanager die internationale Perspektive ihrer Projekte einschätzen müssen

Für wen ist der Kurs der Projekt- und Prozessmanagementseminare geeignet?

Jeder Kurs der Projekt- und Prozessmanagementseminare von www.pm33.de richtet sich an alle Mitarbeiter, die in einer beliebigen Branche im Projektmanagement tätig sind, vom Engineering über die Programmierung bis hin zu Marketing, Luftfahrt und mehr. Es ist für jeden Fachmann nützlich, der für die Verwaltung von Projekten verantwortlich ist.

Projektmanager sind in vielen Branchen von entscheidender Bedeutung und wichtige Leistungsträger. Führungskräfte in Produktteams, in Personalabteilungen und in Lieferkettenunternehmen brauche fähige Projektmanager zur Umsetzung. Für Bauunternehmen und Ingenieurbüros ist der Projektleiter eine kritische Position. Kommunalverwaltungen bieten viele Karrieremöglichkeiten für Menschen mit Projektorganisationsfähigkeiten. Die Unterhaltungsindustrie ist eine weitere Beschäftigungsquelle. Ein Projektmanager ist wichtig, um kreative Projekte wie Filme ans Licht zu bringen.

Beginnen Sie noch heute mit der Verwaltung Ihrer beruflichen Ziele. Suchen Sie unten nach Ihrem Programm und wenden Sie sich direkt an unseren Kundenservice, indem Sie das Kontaktformular ausfüllen. Ebenso können Sie gegebenenfalls Fördermöglichkeiten in Anspruch nehmen, um die Eigenkosten für das Seminar erheblich zu senken.