Berlin (dpa/tmn) - Eine Aufgabe so lange aufschieben, bis es schon fast zu spät ist: Diesen unnötigen Stress machen sich Berufstätige immer wieder. Ortrun Blase, Trainerin mit dem Schwerpunkt Zeitmanagement, rät zu Tauschgeschäften mit anderen Teammitgliedern.

Während eine Person aus dem Team es womöglich hasst, Präsentationen zu finalisieren, widerstrebt es der anderen, Angebote zu erstellen. In einem Interview mit der Zeitung «Humboldt» der Humboldt-Universität Berlin empfiehlt Blase in so einem Fall, stärkenbezogene Lieblingsaufgaben festzulegen - und die Arbeit entsprechend zu strukturieren.

Das führt dazu, dass das Team insgesamt schneller arbeiten kann. Mit einer sogenannten Kanban-Tafel können Mitarbeiter vermerken, welche Aufgaben anstehen, was in Bearbeitung ist und sie erledigt haben. Das verschafft allen Beteiligten einen guten Überblick.