Jobs in der IT - warum Full-Service-Dienstleister attraktive Arbeitgeber sind

Teil des Teams im Kundenunternehmen

Jobs in der IT werden häufig in zwei Kategorien eingeteilt: "inhouse" und externer Support. Dabei ist jeder Beschäftigte im IT-Bereich als Dienstleister zu sehen. Arbeitsverhältnis oder Standort haben keinen Einfluss auf den Stellenwert der Tätigkeit. Die erste Anlaufstelle bei Störungen oder Fragen zur Anwendung bist Du. Hier baust Du persönliche Kontakte zu den Mitarbeitern der Kundenunternehmen auf und wirst ein unverzichtbarer Teil des Teams. Durch den Blick von außen und Erfahrung aus vergleichbaren Problemstellungen leistest Du einen wertvollen Beitrag.

Richtungsweisende Neuentwicklungen begleiten

Wenn Optimierungsprozesse und unternehmerische Entscheidungen anstehen, kommen externe Experten ins Spiel, die dem Kunden auf Basis der neusten Technologie moderne Wege aufzeichnen und gemeinsam individuelle Lösungen entwickeln. Dabei sind Deine Gesprächspartner auf Kundenseite die Entscheidungsträger aus dem operativen Geschäft und die Verantwortlichen für Datenschutz und Unternehmenssicherheit. Hier sind Weitblick, Kreativität und unternehmerisches Denken gefragt. Du bringst Erfahrungen aus vorigen Projekten ein. Du bist nicht betriebsblind und schaust über den Tellerrand hinaus. Genau das ist, was die Auftraggeber an Dir schätzen.

Attraktive und vielfältige Aufgaben von Beginn an

Schon in der Ausbildung bist Du gegenüber Deinen KollegInnen aus den Nicht-IT-Unternehmen deutlich im Vorteil. Deren Betriebe können allein aus wirtschaftlichen Gründen die technischen Neuerungen nur mit zeitlicher Verzögerung umsetzen. Wobei nicht jeder Trend für alle Branchen gleichermaßen attraktiv und zweckmäßig ist. Du allerdings erhältst Einblicke in die Systeme der Zukunft, noch bevor sie den Markt erobern. Deine Informationsquelle ist hierbei unter anderem der SENTINEL-Blog .

Vorteile der Digitalisierung in einem modernen Arbeitsumfeld

Ein Unternehmen, das sich in seinen technischen Möglichkeiten ständig am aktuellen Stand der Entwicklung orientiert, gibt diese Vorteile an seine Mitarbeiter(-innen) weiter. Mobiles Arbeiten ist für Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen interessant. Durch die Corona-Pandemie kommt dieser Arbeitsform eine Schlüsselrolle zu. Allerdings sind nicht in jedem Unternehmen die Bedingungen für das Arbeiten im Homeoffice klar geregelt. Von den technischen Voraussetzungen ganz zu schweigen. SENTINEL unterstützt seine Kunden bei der Umstellung auf das Arbeiten 4.0 und ist Vorreiter auf diesem Gebiet.

Arbeitsplätze in einem breit aufgestellten Unternehmen sind sicherer

Der Arbeitsmarkt verändert sich in Folge des Lockdown merklich. Momentan ist eine Vielzahl an Arbeitsplätzen gefährdet. Das betrifft auch Jobs in der IT. Im Team eines externen Dienstleisters bist Du nicht vom wirtschaftlichen Erfolg nur eines Unternehmens abhängig. Im Gegenteil: Du trägst dazu bei, den Umsatz Deiner Kunden zu steigern und damit Arbeitsplätze zu sichern.