Solche Folgen haben auch ihren guten Grund: Schließlich ist ein Plagiat ein Betrug beziehungsweise eine Urheberrechtsverletzung. Und beides ist ein Straftatbestand. In den nachfolgenden Zeilen erfahren Sie, was Plagiate sind und wie sie sich mit einer professionellen Plagiatsprüfung verhindern lassen.

Was genau ist ein Plagiat?

Als ein Plagiat gilt ein geistiger Diebstahl, bei dem fremde Gedanken in einer Arbeit übernommen und nicht als solche deklariert werden. Es fehlt also die notwendige Quellenangabe, und der Leser könnte davon ausgehen, dass es sich um eigene Erkenntnisse oder Forschungsergebnisse handelt. Der Verfasser der Arbeit schmückt sich quasi mit fremden Federn, was gegen den Ehrenkodex der Wissenschaft spricht. Fakt ist, dass ein Plagiat nicht nur das direkte Abschreiben eines Textes ohne Literaturangabe bedeutet, sondern auch vorliegt, wenn bestimmte Theorien, Ansätze oder Ideen von jemand anderem übernommen werden, ohne dass der Urheber angegeben wird.

Unbeabsichtigte Plagiate

Der Großteil der hierzulande aufgedeckten Plagiate wird dabei nicht einmal mit Absicht begangen. Da das Erstellen einer wissenschaftlichen Arbeit ein komplexer und langwieriger Prozess ist, kann es schon einmal vorkommen, dass schlichtweg vergessen wird, die eine oder andere Quelle anzugeben. Nur leider macht dies keinen Unterschied bei den Konsequenzen, weil niemand hundertprozentig feststellen kann, ob ein Autor ein Plagiat aus Versehen oder mit voller Absicht begangen hat.

Hilfe aus dem Internet

Wer einen Blick ins Internet wirft, der wird viele Seiten finden, auf denen sich eine kostenlose Plagiatsprüfung vornehmen lässt. Die dazugehörigen Betreiber greifen aber zumeist nur auf kleine wissenschaftliche Datenbanken zurück, die nur kaum oder gar nicht gepflegt werden. Schließlich ist dies mit Aufwand verbunden, der Geld kostet. Einen umfassenden Plagiatscheck können diese Seiten also nicht bieten, und das Risiko ist trotz der Überprüfung hoch, doch eine Arbeit mit Plagiaten abzugeben. Abhilfe kann daher nur eine professionelle Überprüfung auf Plagiate bieten, die auch etwas kostet.