Nebenjob durch Kurzarbeit – was gibt es zu beachten?

Folgen der Corona-Krise individuell abfedern

Fast jeder Lebensbereich ist durch die Entwicklungen des letzten halben Jahres betroffen und macht Zugeständnisse notwendig. Während die Steuereinnahmen für die Kommune erkennbar sanken, hat das Anleiten von Kurzarbeit zumindest formal den rapiden Anstieg der Arbeitslosigkeit in unserer Region ausgebremst. Finanzielle Probleme sind hiermit trotzdem für eine Vielzahl an Haushalten in Coesfeld, dem Münsterland und ganz Deutschland verbunden.

Da in vielen Firmen weiterhin Unsicherheit herrscht, wie es in den nächsten Jahren wirtschaftlich weitergeht, sind Angestellte auf alle Eventualitäten gefasst. Die aktuelle Phase der Kurzarbeit sorgt vielerorts für Probleme, die Kosten des alltäglichen Lebens mühelos zu tragen. Da Sonderregelungen für den Hinzuverdienst vorerst nur bis zum 31. Dezember 2020 gelten, ist ein Vorplanen für das kommende Jahr empfehlenswert. Dies weckt in nicht wenigen Menschen hierzulande den Unternehmergeist.

Weg in die Selbstständigkeit als realistische Überlegung

Es muss nicht immer eine bahnbrechende Geschäftsidee sein, um sich finanziell in Zeiten der Kurzarbeit und danach über Wasser zu halten. Mit etwas Fachwissen im betriebswirtschaftlichen Bereich kann die Einrichtung eines Online-Shops einen seriösen Einstieg in die Selbstständigkeit ermöglichen. Die Schließung von Einzelhändlern und Dienstleistern vor Ort schafft zudem neue Räumlichkeiten und Impulse, vor Ort mit einem Geschäftskonzept sein Glück zu versuchen. Hierbei lässt sich auch in Corona-Zeiten auf staatliche Förderung vertrauen.

Auch wenn der Einstieg in die Selbstständigkeit einige Planungen und Mühen mit sich bringt, kann der Aufwand langfristig von einer unsicheren Anstellung befreien. Viele Interessenten starten Ihre Selbstständigkeit außerdem alleine für einen geplanten Nebenverdienst. Sofern dieser monatlich unter 450 Euro bleibt, ist dies bezüglich Steuern und Sozialabgaben ohnehin unkompliziert. Hierüber hinaus wird die Anmeldung eines Gewerbes notwendig sein, was jedoch nur zwischen 20 und 30 Euro kostet. Das Zahlen von Gewerbesteuer muss kein kleiner Unternehmer mit geringen Einnahmen fürchten.

Einstieg in die Selbstständigkeit gut planen

Wer sich ernsthaft mit einer Selbstständigkeit für einen Nebenverdienst interessiert, sollte einen Business- und Finanzplan erstellen. Hilfe hierfür lässt sich bei der Arbeitsagentur und privaten Dienstleistern einholen. Auch die sichere Führung eines Geschäftskontos gehört hierzu, was heutzutage bequem digital erfolgen kann.

So bietet das Unternehmen Penta als Finanzpartner ein Geschäftskonto für Einzelunternehmer an. Sämtliche Vorgänge rund um die Kontoführung lassen sich bequem digital abwickeln, eine langfristige Vertragsbindung oder teure Zusatzkosten entfallen. Ideal, um sich die Kontoführung einer selbstständigen Nebeneinnahme zu erleichtern.

Einstieg in den Nebenjob aktuell lohnenswert

Noch bis zum Jahresende können Interessenten von Sonderregelungen der Corona-Zeit profitieren . Bewusst hat sich der Gesetzgeber dazu entschieden, Einnahmen durch einen Nebenjob nicht auf das Kurzarbeitergeld anzurechnen. Für den Einstieg bedeutet dies, dass der Versuch einer Selbstständigkeit ohne finanzielle Risiken mit Bezug auf das Kurzarbeitergeld möglich wird.

Es empfiehlt sich zudem, vor der Tätigkeitsaufnahme Rücksprache mit dem anstellenden Arbeitgeber zu halten. Schließlich soll es keinen Interessenskonflikt bezüglich des geplanten Nebenjobs und der regulären Tätigkeit in einem Angestelltenverhältnis geben.