Der Bildungsgutschein – Schritt für Schritt vom Antrag zum Erhalt

Um das Angebot vom Bildungsgutschein optimal zu nutzen, ist es sinnvoll, sich bereits im Vorfeld zu informieren, welche Möglichkeiten dieser beinhaltet und unter welchen Voraussetzungen man überhaupt diesen Bildungsgutschein erhält. Die nachfolgenden Tipps zum Erhalt eines Bildungsgutscheins könnten bereits eine entscheidende Weichenstellung für den nächsten Job bedeuten.

Neben dem ‚Wozu’ ist auch das ‚Wie’ wichtig. So muss der Bildungsgutschein einige Informationen enthalten, um vollständig anerkannt zu werden: Deshalb findet man auf diesem nicht nur das Ziel und die Dauer der gewählten Weiterbildung vermerkt, sondern auch die Kosten, die mit der Vorlage dieses Bildungsgutscheins übernommen werden. Zuletzt gibt es außerdem einen Vermerk, wie lange dieser Gutschein für eine geförderte Weiterbildung gültig ist.

Wer hat Anspruch auf einen Bildungsgutschein?

Grundsätzlich müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt sein, um Anspruch auf diesen Bildungsgutschein geltend zu machen. Nur wer arbeitssuchend bzw. arbeitslos ist oder aktuell gerade akut von einem möglichen Jobverlust betroffen ist, hat Anspruch. Des Weiteren gilt es, die angepeilte Weiterbildung als notwendig zu erachten. Diese Einschätzung wird vom Bearbeiter der Agentur für Arbeit oder dem Jobcenter getroffen. Ist diese berufliche Weiterbildung hilfreich, um jemanden in den Beruf einzugliedern oder den Arbeitsplatz zu erhalten?

Es muss also feststehen, dass die gewünschte Fortbildung auch zielführend ist. Wer natürlich seine Karriere pushen möchte oder aus anderen Gründen eine neue Berufswahl treffen muss, der wird nachvollziehbarerweise danach trachten, eine Weiterbildung auszuwählen, die natürlich diese Kriterien ohnehin erfüllt. Übrigens legt man schon im frühesten Kindesalter die Weichen für ein erfolgreiches Leben, nicht nur im Job.

Fehlt beispielsweise ein Berufsabschluss, ist der Bildungsgutschein eine praktische Alternative, um eine Umschulung zu ermöglichen. Ob drohender Jobverlust, Wiedereingliederung oder Umschulung: Der Bildungsgutschein kann unter diesen Voraussetzungen beantragt werden.

Antragstellung wo möglich?

Für die Ausstellung des Bildungsgutscheins ist das zuständige Jobcenter bzw. die zuständige Agentur für Arbeit Ansprechpartner. Man vereinbart einen Termin und klärt in diesem Gespräch die Möglichkeiten, eine Weiterbildungsmaßnahme über diesen Bildungsgutschein zu verwirklichen. Damit ist auch klar: Ohne eine entsprechende Beratung erfolgt keinerlei Ausstellung von Bildungsgutscheinen.

Neben einem Gespräch mit dem zuständigen Sachbearbeiter ist es außerdem hilfreich, wenn man proaktiv bereits seine eigenen Bemühungen um diese Fortbildung nachweisen kann. So gilt es, wichtige Informationen rund um die gewünschte Weiterbildung zu sammeln, aber auch abklären, wie chancenreich die geförderte Fortbildung für den Berufswunsch bzw. die zukünftig angestrebte Position ist. Um diese Zukunftschancen nachzuweisen, könnte man beispielsweise Pressemitteilungen, Studien oder auch ausgeschriebene Stellenangebote vorlegen. Natürlich ist die Echtzeitsituation nicht vergleichbar mit jener nach der abgeschlossenen Weiterbildung, die mit dem Bildungsgutschein gefördert werden soll, aber es zeichnet ein erstes Bild vom zukünftigen Arbeitsplatz. Außerdem kann man hier auch deutlich machen, wie wichtig einem selbst diese Weiterbildung ist und dass man sich darüber durchaus über die eigene Komfortzone hinaus bewegt und engagiert.

Das persönliche Gespräch rund um die mögliche Weiterbildungsmaßnahme ist also auch die perfekte Gelegenheit, seine Vorstellungen einzubringen und zu verdeutlichen, warum man sich gerade für diese Option begeistert und dort seine berufliche Zukunft sieht.

Umfang des Bildungsgutscheins

Die Übernahme solcher Weiterbildungsmaßnahmen ist ein wichtiger Schritt, um diese nicht selbst finanzieren zu müssen. Gerade für arbeitslose Personen ist es neben den laufenden Kosten für Miete, Strom und Einkauf sowie Familie schwer, eine dringend benötigte Weiterbildung aus eigener Tasche zu bezahlen. Hinzu kommt noch das Unterhaltsgeld, das mitunter bei Inanspruchnahme des Bildungsgutscheines in Höhe des zuletzt ausbezahlten Arbeitslosengeld geleistet wird. Auf Antrag kann man eventuell sogar die anfallenden Fahrtkosten oder Kinderbetreuungskosten geltend machen, während man die Weiterbildung besucht, um die fortschreitende Digitalisierung zu bewältigen.

Da es keinerlei Rechtsanspruch auf den tatsächlichen Erhalt von einem Bildungsgutschein gibt, ist es eine Ermessungsfrage und damit auch eine Entscheidung, die von Fall zu Fall entschieden wird. Man sollte sich auf jeden Fall erkundigen, ob man Anspruch hat, wenn man mit dem Gedanken spielt, sich beruflich fortzubilden oder eine Möglichkeit sieht, sich beruflich besser zu qualifizieren.

Bildungsgutschein einlösen

Sobald man diesen Bildungsgutschein erhalten hat, kann man ihn einlösen. Vorausgesetzt, dass der Bildungsträger zertifiziert ist und eine förderungsfähige Anerkennung vorweisen kann. Dann kann dieser die entstehenden Kosten für die Weiterbildung abrechnen, oftmals mit der zuständigen Arbeitsagentur oder dem zuständigen Jobcenter.

In der Regel besteht die Möglichkeit, auch überregionale Weiterbildungen zu besuchen. Das ist allerdings nur dann der Fall, wenn das gewünschte Kursangebot nicht am regionalen Wohnort angeboten wird oder in nicht entsprechender Qualität. Das sollte man im Ernstfall bereits bei dem Beratungsgespräch über einen möglichen Bildungsgutschein ansprechen.

Wie lange kann man den Bildungsgutschein einlösen?

Da mit der Ausstellung eines Bildungsgutschein vorausgesetzt wird, dass man die Weiterbildung so rasch wie möglich absolvieren möchte, beträgt der Gutschein eine maximale Gültigkeit von drei Monaten. Wird der Bildungsgutschein innerhalb eines individuell festgesetzten Zeitrahmens noch nicht eingelöst, verfällt der Gutschein. Für den Fall, dass die Weiterbildung nicht im dem Zeitrahmen beginnt, die festgelegt ist, verfällt der Gutschein ebenfalls. Damit müsste man die Ausbildung dann selbst finanzieren. Das gilt auch, wenn der Kursträger selbst zum Beispiel es verabsäumt, den Bildungsgutschein fristgerecht auszufüllen und an den Kostenträger zu schicken. Man sollte sich daher stets vergewissern, dass bei Inanspruchnahme des Bildungsgutscheins auch zeitlich alles so ausgeht, wie man gern die entsprechende Weiterbildung absolvieren möchte.

Zu beachten

Wer rechtzeitig plant, kann deutlich entspannter seiner bevorstehenden Weiterbildung entgegensehen und sich optimal vorbereiten. Man sollte immer vorbereitet sein, denn ein überlastetes Jobcenter könnte bereits den individuellen Traum vom Kursbeginn im nächsten Monat hinfällig machen. Daher ist es sinnvoll, den Antrag mitunter schriftlich und so frühzeitig wie möglich zu stellen und darauf zu achten, dass alle Felder vollständig ausgefüllt, erforderliche Nachweise angehängt und auch Kontaktdaten angegeben sind.

Das fördert die rasche und störungsfreie Bearbeitung, die dem zuständigen Sachbearbeiter die Ausstellung eines Bildungsgutscheins erleichtert. Nicht vergessen: Eine individuelle Begründung, warum man diese angestrebte Weiterbildung für sinnvoll hält und welche Chancen man sich dadurch für die zukünftige Qualifizierung und chancenreicheren Berufslaufbahn erwartet, sollten ebenfalls in dem Antrag auf Ausstellung eines Bildungsgutscheins enthalten sein.