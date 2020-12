Start-ups: Neue Herausforderungen bei der Kundenbindung

Gestiegene Anforderungen seit der Krise

Laut einer Umfrage des SaaS-Betriebs Freshworks hat sich die Corona-Pandemie weltweit auf die Verbraucheransprüche an Service-Angebote ausgewirkt. Kunden stellen seit der Krise höhere Erwartungen, während die Kundenbindung proportional dazu abnimmt. Insgesamt dokumentiert die Studie

bei der Hälfte aller befragten Betriebe gestiegene Kundenerwartungen.

wachsende Empathie aufseiten der Kunden.

abnehmende Kundenbindung bei über 50 Prozent aller Betriebe, weil die in der Krise gestiegenen Erwartungen nicht ausreichend erfüllt wurden.

eine höhere Dringlichkeit bei Kundenanfragen.

eine krisenbedingte Erschließung neuer Service-Angebote und Kommunikationskanäle.

Für die im Krisenjahr neu gegründeten Start-ups in Duisburg und Umgebung bedeuten diese Beobachtungen Herausforderungen. Seit Jahren nimmt die Kundenbindung an bestimmte Marken bei einem stetig steigenden Angebot ab. Dies scheint sich angesichts steigender Erwartungen in der Krise noch zugespitzt zu haben. Natürlich geht es neu gegründeten Start-ups zunächst darum, eine möglichst hohe Reichweite aufzubauen. Trotzdem sollten sie schon jetzt auch über geeignete Kundenbindungsstrategien nachdenken.

Alles beginnt mit der Marktplatzierung

Innovative Ideen gelten für Start-ups als Nährstoff. Solche wird es künftig auch im Hinblick auf die Kundenbindung brauchen. Potenzieller Kundschaft zuzuhören und sich in die Zielgruppe hineinzudenken, war selten wichtiger als heute. Grundsätzlich haben Start-ups mit innovativen Produkten und Dienstleistungen in Sachen Kundenbindung einen entscheidenden Vorteil. Sobald Produkte oder Ideen echten Innovationswert haben, geben sie dem jeweiligen Start-up ein Alleinstellungsmerkmal. Die wichtigste Eigenschaft jeder Kundenbindungsstrategie: der Wertbeitrag für den Kunden, der mit Kundenfokus und Kundenbindung Hand in Hand geht. Grundsätzlich geht es bei der Unternehmensneugründung zunächst um eine strategische Marktpositionierung mit Kundenfokus. Um diese Wettbewerbspositionierung dreht sich das in den 1990er Jahren entwickelte Delta-Modell von Wilde und Hax . Jenes Konzept unterscheidet produktorientierte (Best Product), kundenlösungsorientierte (Total Customer Solutions) und systemorientierte (System Lock-in) Wettbewerbsstrategien. Rein produktorientierte Strategien erreichen insbesondere heutzutage nur geringe Kundenbindung. Wegen eines umfangreichen Angebots bleiben die Kunden von heute gerne flexibel und gehen nur ungern mittel- bis langfristige Bindungen ein. Aus Gründen wie diesen liegt die Profitabilität rein produktorientierter Strategien Experten zufolge nur bei einer Umsatzrendite im einstelligen Prozentbereich. Kundenlösungsorientierte Strategien leisten verglichen damit einen ungleich höheren Wertbeitrag und erzielen eine Umsatzrendite im zweistelligen Prozentbereich. Noch rentabler ist die systemorientierte Strategie, die sich durch den höchsten Kundennutzen auszeichnet.

Bei der Kundenbindung geht es darum, das eigene Unternehmen möglichst unersetzlich zu machen. Das lässt sich nur über eine Wettbewerbspositionierung mit Kundenfokus erreichen. Auf Dauer gelingt das nur Unternehmen, die mithilfe moderner Lösungen unzufriedene Kunden identifizieren und aus ihrem Feedback lernen.

Kundenservice als Stellschraube

Gerade in Zeiten abnehmender Kundenbindung ist es wichtig, dass sich Start-ups über innovative Konzepte im Kundenservice hervortun. Die in der Coronakrise gestiegenen Erwartungen aufseiten der Kunden beziehen sich vor allem auf das Service-Angebot. Grundsätzlich wird die Zukunft digital sein. Ob es um virtuelle Wege zum Ausprobieren von Produkten oder digitale Kommunikationskanäle geht. 0800-Nummern und generische Email-Kontaktfelder reichen heutzutage längst nicht mehr. Viele Start-ups revolutionieren mittlerweile ihre Service-Angebote, zum Beispiel mit Echtzeit-Kanälen wie Apps oder ähnlichen Kontaktmöglichkeiten. Wichtig ist, dass der Kunde von heute zwar digitale Kanäle bevorzugt. Eine persönliche Ansprache muss aber dennoch stattfinden. Kundschaft darf niemals das Gefühl haben, von einem Roboter betreut zu werden. Auch vorgefertigte Antworten reichen heutigen Kunden nicht. Sie brauchen personalisierte Angebote und persönliche Betreuung. Auch in Sachen Geschwindigkeit stellt man heutzutage hohe Ansprüche. Wer sich mit dringenden Anfragen an den Kundenservice wendet, wartet durchschnittlich nicht einmal 100 Sekunden auf Support.

Je innovativer das Start-up, desto höher die Erwartungen

Gerade weil Start-ups von Innovationsgeist leben, müssen sie auch in Sachen Kundenbindung und Kundenservice innovativ denken. Je innovativer sie auf die Kundschaft wirken, desto höher werden auch deren Ansprüche an neue Konzepte mit Mehrwert für ihre Belange sein. In jedem kundenzentrierten Ansatz ist der Kunde selbst der Ideengeber. Deshalb sollte ihm auch die Möglichkeit zur Einflussnahme gegeben werden.