Lernmethoden und Lerntipps für´s Studium

Material sammeln

Bevor man auch nur ans Lernen denken sollte, muss zunächst das Material gesammelt werden. Dazu gehören die Unterlagen der Vorlesungen und Seminare, aber auch weiterführende Literaturhinweise der Professoren. Wenn du nicht immer am Unterricht teilnehmen konntest, tausche dich mit deinen Kommilitonen aus. Ihre Notizen könnten weiterhin auch Punkte beinhalten, die du dir nicht notiert hast.

Zusammenfassungen schreiben

Wenn du alle relevanten Informationen griffbereit hast, muss dieser Berg an Materialien durchgearbeitet werden. Dies ist keine angenehme Aufgabe, die oftmals viel Zeit und Nerven kostet. Dennoch stellt diese Phase eine essenzielle Etappe in deinem Lernprozess dar. Denn durch das Lesen, Herausfiltern von Informationen und Niederschreiben bleibt schon ein gewisser Teil des Lernstoffes hängen. Anstatt dir also Zusammenfassungen von Studienkollegen zu kaufen, solltest du dich lieber (frühzeitig!) an den Schreibtisch setzen! Die Mühe lohnt sich!

Auf verschiedene Medien zurückgreifen

Ein großer Vorteil unserer heutigen Zeit ist die Masse an Möglichkeiten. So haben wir im Gegensatz zu unseren Ahnen nicht nur Bücher, um uns zu bilden. Wir können auf Lehrcomics, Videotutorials, Karikaturen, Lernapps, Grafiken und Dokumentationen zurückgreifen. Ein großer Vorteil ist weiterhin, dass diese Hilfeleistungen auf virtuellen Plattformen wie Pinterest, Youtube, Studienretter.de etc. kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Somit findet jeder Lerntyp die richtige Methode, um Kursinhalte zu memorieren. Ein guter Trick besteht weiterhin darin, mit der Hilfe von Wiederholung zu lernen. Nutze also beispielsweise deine Seminarunterlagen, um dir den Stoff anzueignen und ein Videotutorial um das Gelernte zu vertiefen.

Unschlagbare Methoden für dein Studium

Der letzte und wohl unbeliebteste Schritt ist das Auswendiglernen. Denn das Einprägen von seitenlangen Ausführungen kann uns Kopfschmerzen bereiten - vor allem, wenn uns der Stoff nicht interessiert. Doch Fluchen, Selbstmitleid und Aufschieben bringen nichts, denn letztendlich kommt man als Student nicht ums Memorieren herum. Es gibt allerdings einige Lernstrategien, welche diese Aufgabe erleichtern können.

Karteikarten - der Klassiker

Eine altbewährte Methode sind die Karteikarten. Der Lernprozess wird bereits durch die Erstellung der Lernhilfe aktiviert. Sachverhalte können somit ohne explizites Auswendiglernen im Kopf hängen bleiben. Weiterhin prägen sich visuelle Lerner häufig lediglich das Layout der zu memorierenden Seite ein, anstatt die Problematik des Stoffes wirklich zu begreifen. Die Karteikarten beugen dem durch ihre Einheitlichkeit vor und regen durch ihr Frage-Antwort-Schema den Lerner zum Verstehen an.

Gedankenspiele

Die größte Stärke des Menschen ist unsere Vorstellungskraft - also sollten wir diese auch nutzen! Die Loci-Methode beispielsweise ist eine Lernstrategie, die darauf abzielt, bestimmte Orte mit den Lerninhalten zu verknüpfen. Wähle dafür eine bekannte Route aus und lege den Lernstoff gedanklich an markanten Eckpunkten deines Weges ab. Auch Eselsbrücken können eine Gedankenstütze sein. Mit den Anfangsbuchstaben der zu lernenden Inhalte bildest du ein Wort. Probiere es aus - lernen war noch nie so einfach!

Tapetenwechsel

Wenn man sich den ganzen Tag im gleichen Raum aufhält, kann das negative Auswirkungen auf die Produktivität haben. Geh doch stattdessen zum Lernen in die Bibliothek oder mache einen ausgiebigen Spaziergang. So kriegst du den Kopf frei und kannst deine Zeit effektiv nutzen.

Die richtige Methode für mein Studium

Wie bereits angesprochen, gibt es keine optimale Methode. Jeder Studiengang verfügt über eigene Herausforderungen und Tücken . Es gilt dementsprechend, eine Möglichkeit zu finden, die passend für dich und dein Studium ist. Vergiss jedoch nicht: Probieren geht über studieren! Stelle keine langen Überlegungen an, sondern versuch dich an verschiedenen Strategien. So wirst du die perfekte Art und Weise finden, um erfolgreich durch dein Studium zukommen.