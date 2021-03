PayPal: Finanzielle Sicherheit der Mitarbeiter als Erfolgstreiber

Der CEO des Finanzriesen, Dan Schulman, sieht die Mitarbeiter des Unternehmens als Treiber des Erfolgs. Erst vor kurzem hat der Geschäftsführer die Gehälter vieler Mitarbeiter erhöht und die Kosten für die Gesundheitsvorsorge reduziert. Unter anderem wurden Einstiegsgehälter und Löhne von Servicemitarbeitern im Zuge dessen erhöht, um der Belegschaft finanzielle Sicherheit und Zufriedenheit zukommen zu lassen. Dies soll laut Aussagen des CEOs zufolge, ein maßgeblicher Aspekt des einmaligen Erfolgs des Unternehmens sein.

Ein Unternehmen im Höhenflug

2020 stellte für PayPal ein von Erfolgen und Rekorden geprägtes Jahr dar. In allen Bereichen verschrieb das Unternehmen beachtliches Wachstum. Über das Jahr meldeten sich über 70 Millionen neue Nutzer auf der E-Payment-Plattform PayPal an, um online Geld zu versenden und Zahlungen zu tätigen. Damit verzeichnet der Service jetzt über 377 Millionen aktive Accounts. Unterdessen stieg der Gewinn um beachtliche 70 Prozent auf über 4,2 Milliarden US-Dollar an, während das Transaktionsvolumen über die Plattform sogar an der 1-Billion-Dollar-Marke kratzt.

Diese Entwicklung zeigte sich auch auf dem Aktienmarkt. Dort legt die PayPal-Aktie eine Rallye sondergleichen hin und konnte 2020 ihren Wert im Vergleich zum Vorjahr sogar um 115 Prozent steigern und damit mehr als verdoppeln. Zuletzt erreichte die Aktie im Februar 2021 mit knapp 305 US-Dollar ihren neuen Höchstwert aller Zeiten. Die beeindruckenden Zahlen sowie eine positive Prognose für das Unternehmen setzen dem Höhenrausch kein Ende.

Über das Jahr 2021 setzt PayPal weiterhin daran, noch bessere Zahlen zu schreiben, mehr Nutzer zu generieren und den Umsatz 2021 um 20 Prozent zu steigern. Mit diesen Entwicklungen sollte auch die Aktie stets mitziehen, während immer mehr Investoren daran interessiert sind, ebenfalls Teil des Erfolgs zu werden. Für viele Investoren ist außerdem interessant, das PayPal nun auch in den Kryptowährungshandel eintritt und es Nutzern bald ermöglichen will, mit Bitcoin und Co Zahlungen zu tätigen. Damit steht es auch um die Prognosen für Investoren in PayPal gut.

Erfolg dank zufriedener Mitarbeiter

Doch der Erfolg des Unternehmens kommt nicht von irgendwo. Tatsächlich sieht CEO Dan Schulman einen ganz bestimmten Faktor als signifikanten Erfolgstreiber des Unternehmens: die Mitarbeiter. Schulman führte bereits 2017 eine interne Umfrage im Unternehmen durch, um mehr über die finanzielle Situation der Mitarbeiter zu erfahren. Dabei stellte sich heraus, dass besonders bei neuen Mitarbeitern mit Einstiegsgehältern sowie beim Personal, die auf Stundenbasis arbeiten, finanzielle Herausforderungen bestanden. Dies, obwohl PayPal eigenen Aussagen zufolge bereits zu dem Zeitpunkt für den Markt überdurchschnittlich hohe Löhne gezahlt haben soll.

Damit lebte ein signifikanter Teil der Mitarbeiter lediglich von Gehalt zu Gehalt, während am Monatsende lediglich zwischen vier und sechs Prozent des Geldes übrigblieben. Damit sei nicht genug Puffer vorhanden, um Krisen aufzufangen oder Geld zu sparen. Schulman, der bereits für seine sozialen Werte bekannt ist, konnte das so nicht auf sich sitzen lassen und leitete Maßnahmen ein, mit denen das verfügbare Einkommen nach Steuern und Lebenshaltungskosten auf 20 Prozent gesteigert werden sollte.

Im Zuge dessen investierte PayPal Millionenbeträge, um die finanzielle Situation ihrer Mitarbeiter zu verbessern. Dazu wurden zum einen die Gehälter angehoben und zum anderen die Kosten für die Gesundheitsvorsorge gesenkt. Dabei entschloss PayPal, einen höheren Anteil der Gesundheitsvorsorge zu übernehmen und den Arbeitnehmeranteil um 58 Prozent zu kürzen. Die Gehälter stiegen zudem um etwa sieben Prozent an. Ergänzt wurde dies durch die Vergabe von Unternehmensanteilen von PayPal, um Mitarbeitern längerfristige Anlagen zu ermöglichen. Schon 2017 hatte Schulman, der seit 2014 in der Unternehmensführung bei PayPal sitzt, einen Fonds in Höhe von 5 Millionen US-Dollar eingeführt, der Mitarbeitern in Krisen aushelfen sollte.

Foto: Photo by Avel Chuklanov on Unsplash

Eine Investition in die Belegschaft, die sich lohnt

Diese Mitarbeiter-fokussierte Führung soll bei Aktionären und dem Vorstand nicht auf Gegenwind gestoßen sein. Schulman soll während seiner Karriere gelernt haben, dass der Unternehmenserfolg auf motivierten, zufriedenen und guten Mitarbeitern basiert. Dies soll er auch bei den hohen Investitionen in die Belegschaft unterstrichen haben. Seiner Meinung nach könne ein gutes Unternehmen nur zu einem herausragenden Unternehmen werden, wenn es sich um seine Mitarbeiter kümmere. Die Investitionen in die Mitarbeiter ließen sich damit zu einem erfolgreicheren Unternehmen übersetzen.

Der Nutzen läge unter anderem darin, dass die Mitarbeiter weniger finanziellen Druck erfuhren und dadurch weniger gestresst seien. Sie würden sich durch die Maßnahmen durch PayPal bei ihrem Arbeitgeber wohler fühlen und in guten Händen wissen. Dies wiederum soll dazu führen, dass weniger Talente das Unternehmen verlassen, außerdem würden Fehltage reduziert und Produktivität, Motivation und Zufriedenheit gesteigert werden können. All das führe zu einem besseren Produkt und besseren Service, was wiederum die Kunden zufriedenstellen soll. Diese würden dann beim Unternehmen bleiben und PayPal weiterempfehlen.

Obwohl es sich, wie der CFO, John Rainey, sagte, bei den Maßnahmen für die Mitarbeiter „nicht um Kleingeld“ gehandelt habe, soll es eine Investition in den Erfolg des Unternehmens gewesen sein. Schulman und der Vorstand sollen sich damit einig sein, dass sich die Investition durch finanzielle Erträge und generellen Unternehmenserfolg langfristig rentieren würde.

Dies soll sich schon im Rekordjahr 2020 bezahlt gemacht haben. Die Maßnahmen für die Belegschaft kamen genau rechtzeitig. Mitarbeiter sollen durch die finanzielle Erleichterung motivierter bei der Arbeit gewesen sein, um die Rekordnachfrage mit mehr Produktivität stillen zu können. Bei den aktuellen Entwicklungen und ehrgeizigen Zukunftsplänen des Unternehmens werden sie die Produktivität und Motivation der Mitarbeiter weiterhin mehr benötigen denn je. Wie Chip berichtete, plant der CEO eine „Super-App“ aus PayPal zu machen, mit der Nutzer sogar Geld anlegen und bald auch mit Kryptowährungen bezahlen können. PayPal wird sich damit nicht auf ihrem Erfolg ausruhen, sondern weiterhin voranpreschen, um das Wachstum weiter in die Höhe zu treiben. Um das umzusetzen, werden sie weiterhin das Engagement motivierter Mitarbeiter benötigen.

Für PayPal ging 2020 als das erfolgreichste Jahr mit zahlreichen Rekorden in die Unternehmensgeschichte ein. In allen Bereichen gingen die Zahlen für den Zahlungsdienstleister aufwärts. Wie CEO Dan Schulman behauptete, sollen zufriedene Mitarbeiter eine maßgebliche Säule des Erfolgs sein, die bei PayPal zuletzt durch diverse Maßnahmen finanziell besser gestellt wurden. PayPal befindet sich auf einer Mission des Erfolgs, an der alle Mitarbeiter teilhaben sollen.