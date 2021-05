Homeoffice: So lassen sich Technik-Ängste im Team abbauen

Bei IT-Fragen lohnt Blick ins Hilfemenü

Bei IT-Problemen am Arbeitsplatz können sich Beschäftigte in manchen Fällen auch selbst helfen. «Bei allen gängigen Programmen, etwa zur Textverarbeitung, Tabellenkalkulation oder Präsentationserstellung, gibt es ein Hilfemenü, über das man per Stichwortsuche bereits Lösungsvorschläge für viele Probleme erhalten kann», sagt Adél Holdampf-Wendel, Bereichsleiterin Arbeit 4.0 beim IT-Branchenverband Bitkom.

Gleiches gelte für Kollaborationstools wie Microsoft Teams oder Slack oder die zahlreichen Anbieter von Videokonferenzen, die umfassende Hilfemenüs anbieten. «Wer also nicht weiß, wie er Teilnehmer zu einer Videokonferenz hinzufügen kann oder den Zeilenabstand in einem Textdokument neu einstellen möchte, kann sich so bereits meist selbst gut helfen oder kurz bei Kollegen nachfragen.»

Bei grundsätzlicheren, schwerwiegenden Problemen sei aber externe Hilfe oder die IT-Abteilung gefragt: Ist der Zugriff auf notwendige Anwendungen nicht möglich? Kommen E-Mails nicht an oder startet das wichtige Programm einfach nicht?

Wichtig ist laut Adél Holdampf-Wendel, dass das Unternehmen für solche Fälle die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv unterstützt und digitale Tools wie Team-Viewer oder entsprechende Alternativen einsetzt, bei denen sich eine IT-Fachkraft auf den Rechner schalten kann.