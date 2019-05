Anzugtrends 2019: So stylt man den Klassiker der Herrenmode

Längst ist der Anzug nicht mehr ausschließlich festlichen Anlässen wie Hochzeiten oder Festen vorbehalten. Mit etwas Mut zu gekonnten Stilbrüchen lässt er sich durchaus alltagstauglich stylen. Businesstauglich ist er nach wie vor, wirkt allerdings dank moderner Schnitte und Details nicht mehr so streng wie früher.

Während früher hauptsächlich Schwarz und Grau getragen wurden, dürfen Männer mit ihren Anzügen inzwischen Farbe bekennen: Marineblau, Dunkelbraun, Fliederfarben oder Weinrot - erlaubt ist, was gefällt. Kräftige Farben sind dieses Jahr im Kommen und machen Lust auf den Sommer. Zu einem Anzug in einer auffälligen Farbe passt ein schlichtes weißes oder schwarzes Hemd. Mittlerweile salonfähig sind weiße T-Shirts oder Polo-Shirts unter dem Sakko. Wenn die Wahl auf ein Poloshirt fällt, sollten dessen Knöpfe geschlossen werden.

Ein Ausblick auf die kühlere Jahreszeit: Schicke Mäntel, Cardigans und Daunenjacken können ebenfalls zum Anzug getragen werden - wenn die Teile richtig kombiniert werden , wird der Look zum echten Hingucker.

Wie lässt sich ein Anzug modern stylen?

Der klassische Anzug besteht aus Sakko und einer Stoffhose. Beide Teile sollten den gleichen Farbton haben und aus hochwertigem Stoff bestehen. Wichtig ist darüber hinaus, dass die Passform zur Statur und zum Typ des Anzugträgers passt - ein Blick in das Sortiment des Anbieters Walbusch zeigt, wie viele Varianten es heute gibt .

Oft wird zum Anzug eine Krawatte oder eine Fliege getragen. Dies ist vor allem bei formellen und festlichen Anlässen erwünscht. Solange der Dresscode es aber erlaubt, können Anzüge stattdessen mit einem lässigen Schal oder extravaganten Einstecktüchern aufgepeppt werden. Ein Muss für einen eleganten Look sind hochwertige Anzugschuhe in schwarzem oder braunem Leder.

Ein schönes Sakko lässt sich aber auch alltagstauglich stylen - zum Beispiel ganz lässig mit einem weißen oder farbigen Hemd, Jeans und Sneakers. Dabei ist wichtig, dass die Kombination harmonisch wirkt: Die Sneakers sollten gepflegt sein, bei den Jeans sollte man auf Modelle mit Löchern oder Applikationen lieber verzichten - ein solcher Stilbruch kann schnell unpassend wirken.

Eine ebenso mutige wie stilvolle Variante unter den Anzug-Styles ist der Dandy-Look , der von der Anzugmode der 1950er- und 1960er-Jahre inspiriert ist.

Der letzte Schliff für den perfekten Anzug-Look

Aktuelle Designer-Anzüge sind eine hervorragende Inspiration für moderne Looks. Ausschlaggebend bei der Entscheidung für ein Modell und für eine Styling-Variante ist jedoch der eigene Stil. Wer sich in seinem Anzug wohlfühlt, wirkt sofort authentischer, eleganter und lässiger. Zu einer sympathischen, überzeugenden Ausstrahlung trägt nicht zuletzt auch die Körperpflege bei, für die Männer am besten speziell auf sie zugeschnittene Produkte verwenden . Ein letzter Tipp: Mit einem kleinen Trick sitzt der Anzug in jeder Situation perfekt. Der Einreiher wird beim Sitzen geöffnet, der Zweireiher hingegen bleibt geschlossen.