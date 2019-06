Eine kurze Geschichte vom Ball: Wie begann diese Tradition?

Heute wird der Abschlussball als typisches Ereignis betrachtet. Jedoch hat dieser seinen Ursprung in Amerika, wo er bereits seit mehr als 150 Jahren gefeiert wird. Im 19. Jahrhundert war der Ball jedoch keine feierliche Veranstaltung, der in einem großen Saal stattgefunden hat, sondern handelte es sich in dieser Zeit eher um eine Promenade, also ein Spaziergang für Studenten und Studentinnen, welche von vielen Zuschauern gesehen wurde. Doch galt dieser Spaziergang nicht nur irgendjemanden, sondern allen Schülern, die ihren Abschluss gemacht hatten. Eine Promenadenveranstaltung findet auch heute noch in vielen unterschiedlichen Ländern statt. Den Ball auch Prom genannt gibt es nun seit mehr als 100 Jahren. Er findet in einem sehr großen Saal oder in einer Halle statt. Dabei müssen Schüler und Schülerinnen darauf achten, dass sie formelle Kleidung tragen.

Der Dresscode

Bist du auf der Suche nach dem geeigneten Ballkleid, dann stehst du sozusagen vor der Qual der Wahl, denn die Auswahl an unterschiedlichen Ballkleidern kennt absolut keine Grenzen. Ballkleider sind in der Regel lang und sehen allemal glamourös aus. Am Wichtigsten ist es jedoch, dass du dich in deinem Abendkleid wohlfühlst. Sehr im Trend liegen dieses Jahr vor allem auch Zweiteiler. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Kombination aus Crop-Top und einem hochtaillierten Maxirock. Ebenfalls bieten sich Petticoats für solch einen Look sehr gut an. Jedoch sollte man unbedingt darauf achten, dass zwischen Top und Rock nicht zu viel Haut gezeigt wird, denn der Look sollte sehr elegant wirken. Zweiteilige Abendkleider sind vor allem in den letzten paar Jahren sehr beliebt geworden, da sie auch für sehr viel Abwechslung sorgen.

Die klassische Variante –ein Abendkleid lang

Die meisten Mädels, die den Ball besuchen, entscheiden sich für lange Ballkleider. Dies ist auch der klassische Schnitt eines Ballkleides. Hier hast du die Wahl zwischen einem schlichten, eleganten Kleid oder einem Kleid mit Schlitz, das sexy und zugleich auch verführerisch aussieht. Des Weiteren hast du die Wahl zwischen schulterfreien und rückenfreien Kleidern. Achte beim Kauf eines neuen Kleides vor allem darauf, dass dieses zu deinem Typ und zu deiner Figur passt. Denke auch daran, dass es bequem sein muss, denn schließlich wirst du den ganzen Abend in diesem Kleid verbringen.

Rote Ballkleider

Möchtest du bei deinem Abschlussball zum Blickfang werden, dann ist ein Abendkleid Rot die perfekte Wahl dafür. Ganz egal, ob Braun, Blond oder Schwarz, die Farbe Rot steht jeder Frau ausgezeichnet und lässt sie bestimmt atemberaubend aussehen. Doch solltest du hier wissen, dass Rot nicht gleich Rot ist, denn es gibt zahlreiche unterschiedliche Rottöne. Des Weiteren hast du auch eine sehr große Auswahl zwischen vielen unterschiedlichen Schnitten. Gehörst du zu den kleineren Frauen, dann bieten sich asymmetrische Kleider sehr gut dafür an. Dieser Schnitt verlängert optisch die Beine. Selbstverständlich gehören zu solch einem Kleid auch elegante High Heels dazu.

Welche Schuhe zum Ballkleid?

Hast du bereits das passende Ballkleid gefunden, dann ist es jetzt höchste Zeit, dass du dich auf die Suche nach den geeigneten Schuhen machst. Generell wirst du an hohen Schuhen nicht vorbeikommen, denn diese sind zum Abschlussball einfach ein Muss. Es ist sehr wichtig, dass du dich für bequeme Schuhe entscheidest. Immer mehr Mädchen entscheiden sich auch für Tanzschuhe. Diese Schuhe bieten dir viele unterschiedliche Vorzüge. Zum einen bieten sie der Trägerin einen sehr angenehmen Tragekomfort und zum anderen bieten sie dir einen guten Halt. Die Schuhe sollten selbstverständlich auch zum Kleid passen.

Ganz egal, ob du auf der Suche nach dem passenden Kleid Schuhen bist, bei JJ’s House wirst du bestimmt fündig werden.