Das perfekte Outfit für Outdoor-Events

Passend ist funktionelle, aber dennoch stilvolle Kleidung für herbstliche Outdoor-Events. Die Kleidung sollte gut aussehen, dem Anlass entsprechen, aber auch Wind und Wetter trotzen.

Kleidung im Zwiebel-Look - auch für Outdoor-Events wichtig

Vor allem bei Outdoor-Events am Abend kommt es darauf an, dass das Outfit, wenn es kühler wird, ergänzt werden kann. Ein Anzug oder eine Kombination aus Hose und Sakko, gerne etwas sportlich, lassen sich gut mit einer stilvollen, aber funktionellen Jacke tragen. Die Auswahl an Jacken für den Herbst ist groß. Für Outdoor-Events eignen sich je nach Temperatur besonders gut:

Blousons,

sportliche Jacken mit Taschen,

Parkas mit herausnehmbarem Futter,

leichte Wolljacken,

Lederjacken oder Jacken in Lederoptik.

Die Jacke sollte möglichst knitterfrei sein, damit sie problemlos verstaut werden kann, wenn es noch nicht kalt ist. Eine sportliche Jacke ist erlaubt, doch sollte sie einen Hauch von Eleganz mitbringen. Auf den Used-Look sollte bei Outdoor-Events verzichtet werden.

Anstelle einer Jacke ist auch eine Steppweste oder ein wärmender Pullover geeignet. Ein Pullover kann das Outfit komplettieren, indem er lässig über den Schultern getragen werden kann.

Kombination aus Hose und Jacke

Für Outdoor-Events muss es kein Anzug sein. Besser geeignet ist zumeist eine Kombination aus Hose und Sakko. Vor allem bei Sportveranstaltungen und Herbstfesten darf die Hose etwas lässiger sein. Gut geeignet sind Chino-Hosen oder Edeljeans in gedeckten Farben. Perfekt für das herbstliche Outdoor-Event ist auch eine Cordhose. Ein sportliches Sakko aus strapazierfähigem Material lässt sich gut dazu kombinieren. Der sportliche Look kann mit Ellenbogen-Patches unterstrichen werden. Wird es kühler, kann das Sakko gegen einen Pullover oder eine wärmere Jacke getauscht werden.

Das passende Hemd

Das Hemd für das Outdoor-Event kann sportlich-elegant sein. Für kühle Tage eignen sich wärmende Flanellhemden mit dezentem Karo- oder Streifenmuster. Perfekt sind auch einfarbige Hemden. Der sportliche Charakter wird durch Stickereien sowie Passen, Kragen und Manschetten in Kontrastfarben unterstrichen. Angesagt sind auch Hemden in Patchwork-Optik mit verschiedenen Mustern.

Aber es muss zum herbstlichen Event auch nicht immer ein Hemd sein. Unter dem Sakko oder einer sportlichen Jacke kann auch gut ein Langarm-Poloshirt oder ein Rollkragenpullover getragen werden. Am besten eignen sich einfarbige Poloshirts und Pullover in dezenten Farben. Poloshirts können durch kontrastfarbige Knopfleisten, Kragen und Stickereien belebt werden.

Die passenden Schuhe

Für den stilsicheren Auftritt beim Outdoor-Event kommt es auf die richtigen Schuhe an. Slipper im Bootsschuh-Stil, sportliche Schnürschuhe in gedeckten Farben oder Sneaker sind geeignet. Sneaker sollten allerdings in der Farbe und im Stil nicht zu auffällig sein.