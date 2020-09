Mehr als nur eine Armbanduhr: Die Rolex Submariner

Sie kennen diese Uhr mit Sicherheit. Ob aus dem eigenen Besitz, dem Bekanntenkreis, Film, Funk und Fernsehen oder vielleicht sogar noch aus Jugendtagen, etwa vom Strandverkäufer auf Mallorca. Bei besagtem Modell handelt es sich um die Rolex Submariner – oder ein Modell, dass ihr verdammt ähnlich sieht. Die Submariner gilt als eines der Aushängeschilder der Schweizer Luxusmarke und ist selbst in getragenem Zustand äußerst begehrt . Denn diese Uhr ist nicht nur, wie von Rolex selbst und diversen anderen Händlern oft beworben, die „perfekte Taucheruhr“ oder der „ideale Alltagsbegleiter“. Wenn wir von der Submariner sprechen, dann reden wir über eine mechanische Legende, die man in einem Atemzug mit Ikonen wie dem Porsche 911 oder der Ray Ban Aviator nennen kann.

Die Rolex Submariner – eine Uhr für alle Fälle

So wie der 911er Porsche das internationale Bild eines Sportwagens prägt, steht die Submariner stellvertretend als Sinnbild für Luxusuhren der verschiedensten Marken. Ihr klassisches Design strahlt einerseits sportliche Souveränität aus, vermag es andererseits jedoch auch, sich problemlos in die vornehme Abendgarderobe einzufügen.

Das ikonische Design der Rolex Submariner ist zwar bereits unzählige Male kopiert und adaptiert worden, bleibt jedoch genau wie bei einem Porsche 944 und diesem zum Verwechseln ähnlich sehenden Mazda RX-7 unerreicht. Ihr hoher Wiedererkennungswert macht es der Submariner in Bezug auf Understatement allerdings etwas schwer. Jedoch ist das auch wiederum eines der Asse im Ärmel des begehrten Modells. Sobald Sie nämlich einmal eine Submariner in den Händen halten, löst diese Uhr in Ihnen sofort ein vertrautes Gefühl aus. Schließlich haben Sie das Design besagter Uhr vermutlich bereits etliche Male gesehen und besitzen möglicherweise sogar eine Uhr im Stil der Submariner. Kaum eine andere Uhr erscheint derart simpel und genießt dennoch ein weltweit so hohes Ansehen wie diese.

Genauso wie man sich seinen Sportwagen nach seinem persönlichen Geschmack in Schwarz, Grün oder Pink-Camouflage lackieren lassen kann, haben Sie auch bei der Submariner eine breite Auswahl an verschiedenen Modellen. Ob aus Stahl, Gold oder als zweifarbige Stahl- und Gold-Variante, mit blauem, grünen oder schwarzen Zifferblatt, die Kollektion bietet für jeden Geschmack das passende Modell. Selbst ein extravaganter Farbwunsch wie Pink-Camouflage lässt sich durch Silikonarmbänder von Firmen wie „Horus Straps“ erfüllen. Ikonen wie die Submariner haben sich ihren Status als solche durchaus verdient und sollten bei einem Uhrenkauf daher unbedingt in Erwägung gezogen werden – nicht nur aufgrund der vielen Ausführungen, sondern weil eine so klassische und beliebte Uhr immer auch eine lohnenswerte Investition darstellt.

Qualität hat ihren Preis – und zahlt sich aus

Eine Rolex Submariner ist teuer, keine Frage. Wenn Sie sich jedoch für Uhren und Qualität begeistern, ist dieses Modell genau das richtige für Sie. Wenn Sie Ihre Armbanduhr in den wichtigsten und schönsten Momenten Ihres Lebens tragen, dann ist Ihre Submariner nicht mehr nur irgendeine Uhr, sondern sie ist Ihre Uhr. Wenn Sie diese dann eines Tages an Ihr Kind weitergeben, wird es eigene Erinnerungen zur Geschichte dieser Uhr hinzuzufügen.

Doch wie bei so vielem im Leben ändern sich hin und wieder der eigene Geschmack oder die Umstände. Sollten Sie Ihre Uhr an einem Punkt in Ihrem Leben also verkaufen wollen, kann sich die einst getätigte Investition auszahlen. Denn so manch ein Modell der Submariner Kollektion wird in Sammlerkreisen deutlich über dem Listenpreis gehandelt, was im Klartext bedeutet, dass Sie beim Verkauf kein Verlustgeschäft machen werden. Im besten Fall verkaufen Sie die Uhr sogar gewinnbringend. So erweist sich eine Submariner selbst bei einem Verkauf noch als guter Freund, der Ihnen bis zuletzt zur Seite steht.