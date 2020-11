Schick, warm und gemütlich: Winterliche Loungewear für Damen

Loungewear: Was ist das eigentlich genau?

Man kennt Loungewear auch unter den Begriffen Homewear oder Leisurewear. Gemeint ist immer das Gleiche: Komfortable Kleidung, in der Sie sich wohlfühlen, auf der Couch ebenso wie am Schreibtisch oder in der Küche. Trendige Loungewear ist so bequem wie ein Pyjama, aber wesentlich schöner. Sie können darin problemlos Besucher empfangen, eine Runde um den Block spazieren oder beim Bäcker Brötchen holen.

Mit einem Outfit aus einer ausgeleierter Jogginghose und einem alten T-Shirt hat moderne Loungewear übrigens absolut nichts zu tun! Solche Sachen tragen Sie noch einmal zum Streichen der Wände, und dann heißt es: Weg damit!

Das sind die Loungewear Trends 2020

Schicke Homewear kann sich sehen lassen - und besteht auch nicht zwangsläufig aus Hose und Oberteil. Im Winter 2020 sind Sie mit Loungewear auf der sicheren Seite, die mit aktuellen Schnitten, einer guten Passform und hochwertigen Materialien punktet.

Wie wäre es mit einer dieser Kombinationen?

- kuscheliger Oversized-Pullover mit Leggings oder Jeggings

- gemütliches Strickkleid mit blickdichter Strumpfhose

- lässiger Strickrock mit Shirt und Cardigan

- Wickelkleid mit Poncho

- Joggpants mit Pullover oder Sweatshirt

- weite Haremshose mit engem Rollkragenpullover

- bequemes Kleid aus dünnem Stoff mit langer Strickjacke

Loungewear ist lässig geschnitten, aber nicht formlos! Auch in bequemer Mode dürfen Sie Figur zeigen. Für eine tolle Optik sorgt immer die Kombi "oben weit, unten eng" oder umgekehrt. Achten Sie einfach darauf, dass die körperbetonten Teile noch genug Bewegungsfreiheit bieten.

Ein weiterer Tipp, der sich in mehrfacher Hinsicht bezahlt macht: Entscheiden Sie sich für Kleidungsstücke, die nicht explizit aus dem Bereich Loungewear stammen. Wenn Sie einen Pullover von Tommy Hilfiger mit einer bequemen Hose aus einem weichen Stoff und in einem lässigen Schnitt mixen, entsteht ein bequemes Outfit für zu Hause. Den gleichen Pullover können Sie aber auch ganz anders kombinieren, zum Beispiel mit einer topmodischen Lederhose oder mit einem schicken Rock.

Foto: Photo by Mathilde Langevin on Unsplash

Je vielseitiger ein Kleidungsstück ist, umso mehr haben Sie davon. Sie vermeiden damit auch die typische "Jogging-Anzug-Falle". Zwar bekommen Sie Homewear oft im Set, bestehend aus Hose und Oberteil. Wenn Sie die beiden Teile jedoch getrennt voneinander tragen, entsteht ganz automatisch ein neuer, attraktiver Look - so bequem wie Loungewear, so modisch wie "normale" Kleidung!

Welche Farben und Materialien sind angesagt?

Farben, die dem Teint schmeicheln, sind für Loungewear ideal. Wenn Sie zu Hause sind, möchten Sie sich vielleicht nicht komplett schminken. Dann sind weiche, warme Farbtöne passend. Das aktuelle Loungewear-Angebot bietet viele pudrige Pastelltöne und schöne Naturfarben. Sollten jedoch kühle Farben besser mit Ihrem Typ harmonieren , dann greifen Sie zu Homewear in Petrol, Grau oder Blau. Vorsicht bei Schwarz und sehr grellen Nuancen, damit Sie bei einer Video-Konferenz oder beim Skypen nicht zu blass oder gar krank aussehen. Bei Rot, Orange und Violett sind leicht gedämpfte Farbtöne besser als intensive, klare Farben.

Muster bringen Abwechslung in die Homewear-Landschaft. Wenn Sie es sich zu Hause gemütlich machen, sorgen schöne Muster gleich für gute Laune. Im Trend liegen nach wie vor Punkte in allen Größen, aber auch Karos, Streifen, florale und abstrakte Muster sind attraktiv .

Nachdem die wichtigste Eigenschaft von Loungewear die Bequemlichkeit ist, sind weiche, komfortable Materialien angesagt. Wählen Sie aus kuscheligen Nicki- und Fleecestoffen, entdecken Sie hautfreundliche Wolle! Hochwertige Wollqualitäten halten warm, bieten einen guten Luftaustausch und kratzen nicht auf der Haut. Wer besonders sensible Haut hat, wählt ein Oberteil aus Seide, Viskose oder Modal, darüber passt ein schicker Cardigan oder eine Fleecejacke. Fühlen Sie sich wohl zu Hause, indem Sie schöne, bequeme und modische Loungewear tragen!