Wie lässt sich das passende Parfum zum Outfit finden?

Von der Mode zur Parfümerie und zurück

Es ist keinesfalls ungewöhnlich, dass elegante Mode und wohlriechende Düfte sich gegenseitig widerspiegeln. Ein gutes Beispiel dafür stellt das Modehaus „Paul Poiret“ dar. Zur Zeit der großen Parfümerien waren die Eigentümer mitunter die ersten, die sich dem Markt angepasst haben und ein eigenes Parfüm, mit dem Namen „Parfums de Rosine“, kreiert haben. Der berühmte Paul Poiret selbst soll einmal gesagt haben, „Nuit de Chile“ (zu Deutsch: Meine Parfums werden für deine Seele tun, was meine Kleider für deinen Körper getan haben). Wenig später entwickelten auch die großen italienischen und französischen Modehäuser, darunter Dior, Chanel, Jean-Paul Gaultier und Givenchy, eigene Düfte für ihre Kunden.

Das olfaktorische Erbe als treibende Kraft

Unter dem olfaktorischen Erbe versteht man die Summe aller Geschmacks- und Duftrichtungen, die im Gedächtnis gespeichert sind. Wir bauen diesen noch vor dem 7. Lebensjahr auf und entwickeln sie im Lauf unseres Lebens stetig weiter. Einen großen Einfluss auf das olfaktorische Erbe hat unsere Umgebung. Dies können Berge, das Meer oder eine Stadt sein, die wir auf einer Reise kennengelernt haben. Mit eben dieser Kraft können wir das passende Parfum finden, welches unsere Emotionen fesselt.

Ein Parfüm für den Tag und eines für die Nacht

Unsere Garderobe verändert sich den Tag über. Ebenso wie diese, so sollte sich auch der Duft daran anpassen. Deshalb kann es sich lohnen, ein Parfum für den Tag mit der Alltagskleidung und eines für die Abendkleidung zu wählen. Gerade tagsüber sind starke und berauschende Düfte mehr schlecht als recht. Sie lenken vom tatsächlichen ab und mindern die Konzentration. Gerade im Arbeitsalltag unpraktisch. Deshalb sind leichte und lockere Parfums besser geeignet. Für den eleganten Abendlook hingegen kann ein ausgeprägtes Eau de Parfum aufgelegt werden, welche die Sinne verzaubert.

Wenn Parfum und Outfit verschmelzen

Je nach Kleidungsstil, Farben, Frisur und Accessoires kann ein anderer Duft mehr oder weniger passend sein. Für einen klassischen Look, wie einen schönes Kleid oder eine hübsche Bluse, sind Fougère-Düfte sehr zu empfehlen. Das könnten beispielsweise das Parfum „Libre“ von Yves Saint Laurent oder das „La Fougere“ von Royale Houigant sein.

Zum dunklen und warmen Look, bestehend aus einem Satinschal, Mokassins und Kaschmirpullover passen Aldehyd-Noten hervorragend. Geboten werden diese mit dem „N°5“ von Chanel oder dem „Rice Gauche“ von YSL.

Für jedes gute Parfum braucht es auch einen seriösen Händler

