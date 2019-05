Visum für Kanada ist unproblematisch

Atemberaubende Natur, Wildnis, herrliche Städte und Multikulti

Kanada zieht jährlich 35 Millionen Menschen als Besucher an. Die meisten wollen einfach das Land kennenlernen, machen besuchen Freunde und Familie in Kanada. Ohne Visum reist niemand ein. Die Bestimmungen sind klar: Touristen benötigen genauso ein Visum wie Eltern und Großeltern kanadischer Staatsbürger und Personen, die eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung für Kanada haben. Geschäftsreisende beantragen die Einreisegenehmigung online, und sogar für die Durchreise ohne Aufenthalt wird ein Durchreisevisum benötigt - das unterscheidet sich in der Antragstellung allerdings von den anderen Visa.

Freundliche und hilfsbereite Menschen

Gründe für eine Reise nach Kanada gibt es viele. Das Land ist großartig, und die Kanadier sind es auch. Sie entsprechen ganz ihrem Ruf: Aufgeschlossen und hilfsbereit, sind sie immer für ein freundliches Gespräch zu haben und treten jedem erst einmal vertrauensvoll entgegen. "Die Kanadier" ist eigentlich gar nicht richtig: Kanada war und ist Einreiseland, und hier mischen sich Kulturen, Sprachen, Ethnien. So abwechslungsreich wie die Menschen ist indes auch die Landschaft.

Kanada ist nass

Die zahlreichen Seen Kanadas leuchten blau, grün und in allen Schattierungen dazwischen. Ob es nun die Farbe ist oder die Spiegelung der Landschaften rundherum: Sie bieten einen atemberaubenden Anblick. Hier erlebt man inmitten der Natur nicht nur Augenblicke, sondern ganze Tage voller innerer Ruhe und Harmonie. Besonders bekannt sind der Lake Louise, der Moraine Lake und der Peyto Lake - aber das heißt nicht, dass die anderen Seen ihnen nachstehen.

Eine ganz andere, aber ebenfalls nasse Geschichte sind die Walbeobachtungen. Die gibt es an Kanadas Küsten tatsächlich. Und nicht nur das: Hier fangen sich Bären ihren Fisch, folgen den Lachsen bei ihren Wanderungen den Fluss hinauf, wo man auch Elche, Biber, Murmeltiere und Streifenhörnchen sehen kann. Flüsse? Wasserfälle! Die Niagarafälle sind die bekanntesten, aber vielleicht nicht einmal die spektakulärsten. Sie sind in den Naturparks sogar ausgeschildert.

Wer lieber am Strand ist, bekommt das auch. Strandurlaub in Kanada ist nicht so bekannt, aber Toronto Island und Vancouver haben herrliche Strände zu bieten, die tatsächlich Touristenmagnete sind. Im Kontrast dazu stehen die einsamen Strände mancher kanadischer Landstriche, die aufgrund der Temperaturen zwar nicht zum Baden einladen, aber dennoch erkundet werden wollen.

Städte mit besonderem Flair

In Toronto steht der schönen Natur Nordamerikas die städtische Kultur entgegen. Wunderbare kleine Cafés, empfehlenswerte Restaurants und besuchenswerte Kneipen findet man wenige Gehminuten vom Strand entfernt. Läden, Boutiquen, städtische Architektur und quirliges Leben sind hier selbstverständlich.

eTA Kanada: Einreisegenehmigung, kein Visum

Es git die seltsame Regelung, dass man mit der eTA Kanada ohne Visum nach Kanada einreisen kann. Die eTA für die Einreise nach Kanada wird online mit einem einfachen Formular beantragt und kostet knapp 20 Euro pro Person. Das Antragsformular ist in etwa fünf Minuten ausgefüllt, es ist nicht so umfangreich. Gezahlt werden kann per Sofortüberweisung, Giropay oder PayPal, aber auch per Kreditkarte. Es stehen sogar noch mehr Möglichkeiten zur Verfügung. Eilanträge ermöglichen die Bearbeitung des Antrags in weniger als einer halben Stunde: Im Schnitt nach 18 Minuten wird die eTA Kanada genehmigt und die Bestätigung per SMS und E-Mail versandt.

Die Einreisegenehmigung für Kanada muss von allen deutschen österreichischen Staatsangehörigen vorgewiesen werden, seit dem 15. März 2016 ist sie Vorschrift. Und zwar nicht nur für die Einreise zwecks Urlaub, sondern auch für die Durchreise. Beim Einchecken für den Flug nach Kanada wird die Einreisegenehmigung bereits überprüft. Ausnahme: Inhaber des kanadischen Reisepasses oder eines Visums benötigen keine eTA.

Einfacher als das Visum für Kanada

Viele Reisenden bevorzugen die eTA, denn sie ist kostengünstiger. Visa werden nur auf einen ausführlichen, langen Antrag hin ausgestellt, das Formular ist kompliziert und die anschließende Bearbeitung kann bis zu zwei Monaten in Anspruch nehmen. Die eTA ist mit dem Reisepass verknüpft und gilt bis zu 5 Jahre und für wiederholte Besuche in Kanada. Jeder Aufenthalt ist auf maximal 6 Monate begrenzt.