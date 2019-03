Die Pyramide als Wahrzeichen von Karlsruhe

Pyramiden werden für gewöhnlich in Ägypten verortet. Manche wissen noch, dass auch manche Völker von Mittel- und Südamerika den Bau von Pyramiden kannten. Doch auch in Deutschland ist eine Pyramide ein Wahrzeichen und eine Sehenswürdigkeit einer Stadt. Es ist die Pyramide in Karlsruhe, die zu Ehren des Stadtgründers Karl Wilhelm von Baden Durlach (1679-1738) angelegt wurde. In der Gruft unter der Pyramide fand der Markgraf seine letzte Ruhe.

Von Allgemeine Zeitung