Verbrauchertipps für verpasste Anschlussflüge

Die EU-Verordnung Nr. 261/2004 schützt Flugreisende vor den Folgen von Verspätungen, Annullierungen, Überbuchungen sowie verpassten Anschlussflügen. Ein Anspruch auf Entschädigung kann allerdings nur geltend gemacht werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

Der Flug startet innerhalb der Europäischen Union (alle Airlines) oder wird von einer Airline mit Sitz innerhalb der EU durchgeführt und landet in der EU.

Fluggäste verfügen über ein gültiges Flugticket und der Flug wurde bestätigt.

Der Check-in des ersten Teilflugs wurde vom Fluggast pünktlich absolviert.

Außergewöhnliche Umstände wie Unwetter sind auszuschließen. Die Airline ist somit verantwortlich für den verpassten Anschlussflug.

Der Passagier erreicht sein Endziel mindestens drei Stunden später als geplant. Ob sich einer der Flüge der gebuchten Gesamtstrecke nur leicht verspätet, ist irrelevant. Die verspätete Ankunftszeit am Ziel der Gesamtreise ist entscheidend.

Flightright hilft Geschädigten beim Durchsetzen ihrer Fluggastrechte und bestätigt, dass der Anspruch auf eine Ausgleichszahlung gegenüber Fluggesellschaften auch dann gilt, „wenn die Flüge von unterschiedlichen Airlines ausgeführt wurden und auch, wenn der Anschlussflug außerhalb der EU liegt.“ Voraussetzung sei laut den Reiserechtsexperten des Marktführers, dass „alle Flüge unter einer Buchung laufen.“ Sind alle Flüge Teil eines Flugplans, ist die Airline in der Pflicht umgehend einen Ersatztransport zu organisieren. Wurden die Flüge jedoch einzeln gebucht, entfällt der Anspruch auf Ersatz sowie Entschädigung im Rahmen der Gesamtstrecke.

Die Fluggastrechteverordnung gilt nur, wenn Passagiere die Abfertigung pünktlich erreichen. Spätestens 45 Minuten vor dem Abflug müssen sie in der Regel am Check-in erscheinen. Fluggäste, die sich aufgrund persönlicher Gründe verspäten, können sich nicht auf ihre Fluggastrechte berufen.

Wie sich Fluggäste richtig verhalten

Steht fest, dass ein Anschlussflug wegen Verspätung des vorausgehenden Flugs verpasst wird, sollten sich Passagiere umgehend an ein Service Desk der zuständigen Fluggesellschaft wenden und sich die Verspätung schriftlich bestätigen lassen. Im Dokument muss sowohl die Dauer der Verspätung als auch der Grund festgehalten sein. Ein solches Schriftstück erleichtert es später den Anspruch auf Entschädigung durchzusetzen. Gleiches gilt, wenn ein Flug vollständig ausfällt und ein Anschlussflug aufgrund dessen nicht erreicht werden kann. Die Fluggesellschaft ist verpflichtet eine kostenlose Umbuchung zu realisieren, damit der geschädigte Fluggast schnellstmöglich an sein Ziel gelangt. Dabei muss die Airline die gebuchte Serviceklasse einhalten.

Grundsätzlich kann es sinnvoll sein, wenn Geschädigte selbstständig nach geeigneten Alternativflügen Ausschau halten und diese vorschlagen. Sollten sich Servicemitarbeiter weigern umgehend behilflich zu sein, kann es nicht schaden höflich auf die EU-Fluggastrechteverordnung zu verweisen. Nicht selten werden gut informierte Kunden schneller abgefertigt. Ab fünf Stunden zu erwartender Verspätung am Reiseziel ist laut Fluggastrecht eine Stornierung möglich. In diesem Fall wird der volle Ticketpreis erstattet.

Versorgungsleistungen und Entschädigungszahlung

Die Entschädigung für einen verspäteten Anschlussflug, den die Airline zu verschulden hat, beträgt 250, 400 oder 600 Euro. Welcher dieser Beträge ausgezahlt wird, hängt von der Flugstrecke ab. Bei Kurzstrecken bis 1.500 Kilometer beträgt die Entschädigung 250 Euro, bei Mittelstrecken bis 3.500 Kilometer 400 Euro und bei Langstrecken ab 3.500 Kilometer 600 Euro. Jeweils pro Passagier. Während die Entschädigungszahlung schriftlich verlangt werden muss, können Fluggäste noch vor Ort am Flughafen auf Versorgungsleistungen bestehen. Diese Leistungen sind ebenfalls in der EU-Verordnung Nr. 261/2004 verankert und klar formuliert. Ab zwei Stunden unvorhergesehener Wartezeit bei Kurzstreckenflügen stehen Snacks und Getränke zu. Bei Mittelstrecken muss die Verspätung hingegen Minimum drei Stunden, bei Langstrecken vier Stunden betragen. Ist der nächste Anschlussflug erst am nächsten Tag verfügbar, müssen Fluggesellschaften zusätzlich die Kosten für Hotels übernehmen.

Ob es sich bei einem gebuchten Transfer um eine Geschäftsreise oder einen Pauschalurlaub handelt, spielt hinsichtlich der Fluggastrechte keine Rolle.

Entschädigungen bald via App?

Wie das ZDF bereits Ende 2018 berichtete, will das Verbraucherministerium das Einfordern von Entschädigungen künftig erleichtern. Geplant sind zentrale Anlaufstellen, die eine Abwicklungen von Entschädigungszahlung alternativ mit Hilfe von Applikationen über Mobilgeräte erlauben. Eine entsprechende Anpassung für vereinfachte Verfahren sei laut Staatssekretär Gerd Billen unkompliziert und zeitnah möglich.