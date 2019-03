Bewohnte BUGA in Heilbronn

Heilbronn (dpa/tmn) - Am 17. April öffnet die Bundesgartenschau 2019 in Heilbronn ihre Pforten. Vieles von dem, was zur BUGA zum Blühen gebracht werde, komme später dem Stadtviertel zugute, betont die Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg (TMBW). Bei der diesjährigen BUGA entsteht zwischen Gärten und Seen am Flussufer das Stadtquartier Neckarbogen. Unter den neuen Häusern ist auch Deutschlands erstes zehngeschossiges Holzhochhaus. Die ersten 23 Gebäude sollen bewohnt sein, wenn die Gartenschau startet. Die BUGA 2019 geht bis zum 6. Oktober.

Zur Ruhe kommen im Kloster

Wer im Urlaub dem vollen Terminkalender entkommen und einmal innehalten will, kann im Kloster die nötige Ruhe finden. Schweiz Tourismus stellt anlässlich des «Tags gegen Lärm» am 24. April Gemeinschaften verschiedener Orden in der Schweiz vor, die Erholung vom alltäglichen Stress bieten. Auf der Homepage können sich Ruhesuchende über die Klöster informieren, etwa über das Kapuzinerkloster Rapperswil oder das Franziskanerinnenkloster am Vierwaldstättersee.

Konzerte nonstop beim Musikfestival in Lech Zürs

Beim Tanzcafé Arlberg Music Festival im österreichischen Lech Zürs können Besucher viele Live-Acts erleben. Vom 1. bis 18. April gibt es bei freiem Eintritt in Skihütten, auf Sonnenterrassen und in Hotelbars etliche Konzerte - die Palette reicht von Pop über Swing und Jazz bis Funk. Laut der Lech Zürs Tourismus GmbH sind insgesamt 30 Konzerte mit 22 Acts aus 9 Nationen geplant.

Käseplatten und Absinth in der Westschweiz

In der Region Jura & Drei-Seen-Land in der Westschweiz erwarten Besucher in den kommenden Monaten mehrere kulinarische Veranstaltungen. Beim Fest des Tête de Moine AOP vom 4. bis 6. Mai gibt es in Bellelay einen internationalen Käseplattenwettbewerb und ein Riesenfondue. Beim Fest des Absinth am 15. Juni im Val de Travers präsentieren Destillateure ihr Wissen.