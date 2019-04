Kreta individuell erkunden

Kreta, die größte der griechischen Inseln, ist felsig, rau, schroff. Doch im Frühling verwandelt sie sich in ein Blütenmeer. Gras, Kräuter und Blumen überziehen dann Hänge und Senken mit sanftem Grün und bunten Farbtupfen. Außerdem ist es schon angenehm warm, aber noch nicht unerträglich heiß wie im Sommer – die ideale Jahreszeit für einen Urlaub also.

Jetzt in der Vorsaison ist Kreta auch noch nicht so überlaufen, und ohnehin hat sich die Insel zu einer Destination für Individualreisende gemausert, die Sehenswürdigkeiten und abgelegene Buchten auf eigene Faust erkunden. Das beste Fortbewegungsmittel für dieses Unterfangen ist ein Mietwagen, den man über entsprechende Plattformen vorab bequem buchen kann. Damit sind Kreta-Urlauber unabhängig von Busfahrplänen und finden den Weg auch ins wenig bekannte Hinterland.

Allen Individualitätsbestrebungen zum Trotz gehört Knossos, die heute von Touristen überrannte Siedlung der Minoer, zum Pflichtprogramm jedes Kreta-Besuchers – zu eindrucksvoll sind ihre Ausmaße, die Gebäudereste und erhalten gebliebenen Fresken. Davon abgesehen finden Urlauber auf der Mittelmeerinsel zahlreiche abgeschiedene Orte, die sie nicht mit Tausenden anderen teilen müssen.

Knossos: Die Minoer und der Minotaurus

Bis zu 1.300 Räume soll der Palast von Knossos besessen haben, rekonstruierten Archäologen. Diese Zahl führt einem vor Augen, welche Dimension die Anlage gehabt haben muss. Errichtet wurde sie um 1750 v. Chr., der Vorgängerbau womöglich sogar schon 2100 v. Chr. Der Palast und das gesamte Siedlungsareal sind Zeugnisse der minoischen Kultur, der frühesten Hochkultur Europas. Ihren Namen hat sie vom mythischen König Minos, einem Sohn des Zeus, der den menschenfressenden Minotaurus in einem Labyrinth gefangen gehalten haben soll.

Gut erhalten ist der „Thronsaal“; er vermittelt mit seinen detailreichen Fresken, der leuchtend roten Wandfarbe und dem Alabasterthron einen Eindruck von der einstigen Pracht des herrschaftlichen Gebäudes. Wer diese Top-Sehenswürdigkeit ansteuert, sollte früh dran sein, empfiehlt der Merian , denn dann sind noch Parkplätze direkt vor der Anlage frei.

Wandern und innere Einkehr

Kretas Relief ist von Gebirgszügen geprägt, die höchste Erhebung misst rund 2.500 Meter. Wandertourismus boomt auf der Insel, und eine der beliebtesten Routen führt durch die Samaria-Schlucht. Sie liegt im gleichnamigen Nationalpark und in den Weißen Bergen (Lefka Ori). Aktivurlauber legen bei der Wanderung rund 16 Kilometer zurück; eigentlich keine lange Strecke, aber sie bewältigen bei Auf- und Abstiegen etwa 1.300 Höhenmeter, und die werden sie anschließend in den Beinen spüren. Höhepunkt der Tour ist die Passage der „Eisernen Pforte“, einem Nadelöhr, an dem die Felswände fast 600 Meter in die Höhe ragen. Eine ausführliche Tourenbeschreibung gibt es hier .

Auch Yoga-Neulinge und -Erfahrene zieht es nach Kreta, wo in den letzten Jahren zahllose Einrichtungen entstanden sind, die mehrtägige Retreats anbieten, oft in Kombination mit anderen Aktivitäten wie Wandern, Malen oder Tanzen.

Die gesündeste Küche der Welt

Die kretische Küche setzt auf frisches Gemüse, Hülsenfrüchte, Kräuter – und viel Olivenöl. Sie gilt als besonders ausgewogen und gesund, die Kreter selbst sagen, es sei die gesundeste Küche der Welt. Fest steht: Die Gerichte kommen mit wenig oder ganz ohne Fleisch aus, sodass Vegetarier keine Schwierigkeiten haben, eine passende Mahlzeit zu finden. Feinschmeckern ist zu empfehlen, in einer der zahlreichen Tavernen, vorzugsweise solchen im Hinterland, zu Mittag oder zu Abend zu essen, wo es die Landesküche weitgehend unverfälscht gibt, immer aus frischen Zutaten zubereitet.