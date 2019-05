Reifrock und Frack: Biedermeierfest in Bad Steben

Bad Steben (dpa/tmn) - Wenn Herren im Gehrock und Damen mit Reifrock durch Bad Steben flanieren, wird dort das Biedermeierfest gefeiert. Vom 21. bis 23. Juni ist es wieder soweit. Dann kommen Besucher aus ganz Deutschland in den Kurort im Frankenwald, um die alte Zeit hochleben zu lassen. Eröffnet wird das Fest am Freitag mit einem Ball im Staatlichen Kurhaus, wie die Tourist-Info Bad Steben mitteilt. Weiter geht es am Wochenende mit historischen Marktständen und Tanzvorführungen. Als Biedermeier gilt die Zeit zwischen dem Wiener Kongress 1815 und der Märzrevolution 1848.

Neuer Wasser-Wanderrastplatz in Stralsund

Stralsund bietet Bootstouristen ab dieser Saison neue Liegeplätze auf der Insel Dänholm. Die 240 Meter lange Ostmole von 1935 wurde grundlegend erneuert. Entstanden ist ein 90 Meter langer und vier Meter breiter Anlegesteg - für Fahrgastschiffe, Großsegler und Flusskreuzfahrtschiffe. Zudem gibt es 25 Gastliegeplätze inklusive Strom- und Trinkwasseranschlüssen. Die Bauarbeiten hatten im August 2017 begonnen. Stralsund liegt an der Otseeküste Mecklenburg-Vorpommerns.

Bad Rappenau baut Bikinimuseum

Im BikiniARTmuseum im baden-württembergischen Bad Rappenau steht die Bademode im Mittelpunkt. Bis zum Jahresende entsteht das interaktive und multimediale Museum, das Geschichte, Kunst und Entertainment rund um den Bikini vereint. Auch Bikini-Ikonen wie Marilyn Monroe, Brigitte Bardot und Ursula Andress kommen dort vor.

Land Art: Freiluftkunst in den Dolomiten

Zehn Kunstinstallationen in der Landschaft der Dolomiten können Urlauber in diesem Sommer bewundern. Sie sind vom 6. Juli bis 8. September Teil des internationalen Wettbewerbs SMACH , der sich in der Tradition der Land Art versteht. Neu ist außerdem der dauerhaft angelegte Skulpturenpark «Val dl'Ert» in St. Martin in Thurn, wie die Tourismusvertretung Südtirols mitteilt. Dort kann ab 6. Juli eine Auswahl von Werken vergangener SMACH-Ausgaben besichtigt werden.

Knatternde Motoren: Biker kommen nach Ischgl

Zum angeblich höchsten Motorradtreffen der Alpen kommen im Sommer wieder jede Menge Biker nach Ischgl . Vom 26. bis 28. Juli findet in der Gemeinde in Tirol der Top of the Mountain Biker Summit statt, wie der Tourismusverband Paznaun-Ischgl mitteilt. Angeboten werden unter anderem Testfahrten, Stuntshows und Workshops. Höhepunkt ist die Motorradparade auf die 2320 Meter hohe Idalp. Die Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich.

Neuer Rutschenturm für Wasserpark in Dubai

Der Wasserpark Atlantis Aquaventure in Dubai wird um einen gewaltigen Rutschenturm erweitert. Der 34 Meter hohe Trident Tower mit zwölf Rutschen soll im Sommer 2020 in dem Themenpark eröffnet werden, wie Dubai Tourism ankündigt. Der Park auf der künstlich angelegten Insel mit dem Luxushotel «Atlantis The Palm» soll damit zum größten Wasserpark der Welt aufsteigen.