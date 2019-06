Mietwagen Abonnement in den USA möglich

In den USA macht derzeit ein neues Modell Mode. Mit einem Mietwagen Abonnement sorgte das Unternehmen Enterprise für große Flexibilität bei seinen Kunden. Wie funktioniert das Konzept?

Aboservice heißt „Subscribe with Enterprise“

Enterprise Holding ist seit jeher einer der großen Akteure auf dem Mietwagen-Markt, wie unschwer bei der Ankunft auf Flughäfen - auch außerhalb der Vereinigten Staaten - zu erkennen ist. Nun macht das Unternehmen einen großen Schritt in der Branche, der bisher noch nicht durchgeführt wurde. Er heißt „Subscribe with Enterprise“ und ist ein variabler Abonnement-Service für all diejenigen, die regelmäßig Mietwagen buchen. Der Service von Enterprise ist mit Netflix vergleichbar: Zu Beginn des Monats wird eine Grundgebühr fällig, die abhängig von der gewählten Automobilklasse unterschiedlich hoch ausfällt. So erfordern die größten Wagen nachvollziehbarerweise die höchsten Gebühren. Es ist ebenfalls möglich, direkt die gewünschte Marke auszuwählen.

Der Vorteil für den Kunden ist derweil, dass er sich neben dem zur Verfügung stehenden Auto um nichts anderes selbst kümmern muss. Das gilt zum Beispiel für die Versicherung, Instandhaltung und den integrierten Pannenservice für den Fall der Fälle. Derzeit ist das Modell des Mietwagen Abonnements in drei US-Staaten verfügbar: Missouri, Minnesota und Nevada. Somit wurden bedeutende Großstädte in die Testphase des Unternehmens aufgenommen. Neben der Glücksspiel-Hauptstadt Las Vegas, wo sich Enterprise besonders große Beliebtheit verspricht, gilt das zum Beispiel für Minneapolis und Kansas City. Der Konzern möchte sich zu Beginn des Projekts vor allem mit den Vorlieben der Kunden vertraut machen, ehe das Angebot auf weitere US-Staaten ausgeweitet wird. Lesen Sie hier mehr zum Thema.

Ist das Modell in Deutschland denkbar?

Foto: Photo by Malte Lu from Pexels

Preislich muss der Kunde einiges auf den Tisch legen, um am Service teilzunehmen. Ein Monat „Subscribe with Enterprise" kostet im Bundesstaat Minnesota 1.499 $ inklusive einer einmaligen Gebühr von 250 $ (umgerechnet zusammen ca. 1568 €). Viermal ist es innerhalb von 30 Tagen ebenfalls möglich, das gewählte Fahrzeug an den dafür vorgesehenen Plätzen einer Stadt einzutauschen.

Es ist unwahrscheinlich, dass sich das Modell schon bald auf Europa ausweitet, wo das traditionelle System eine entscheidende Rolle einnimmt. Das liegt vor allem daran, dass öffentliche Verkehrsmittel einen viel größeren Stellenwert haben als das etwa in den USA der Fall ist. Alle Top-Autovermieter bieten zudem ebenfalls umfangreiche Services wie integrierte Haftpflichtversicherung, Vollkasko, Diebstahlschutz und vieles mehr. Vergleichsplattformen erleichtern die Suche nach dem richtigen Mietauto und können das passende Angebote herausfiltern. Klicken Sie hier, um zur Vergleichswebsite zu gelangen . Ein langfristiges Abonnement wie in den USA wäre hierzulande in Bezug auf Rentabilität fragwürdig. Autovermietungen sind bereits ab einem Tag möglich.

Grundsätzlich soll das Abo-Angebot veränderten Voraussetzungen im Alltag der Menschen entgegenkommen. Besitzt zum Beispiel eine Familie einen Kleinwagen, benötigt jedoch in den kommenden Monaten einen Transporter, ist das durch den Mietservice problemlos möglich. Es wird spannend sein, die Ergebnisse des Experiments in den US-amerikanischen Großstädten abzuwarten. Auch andere Unternehmen schauen mit Sicherheit auf die Tätigkeiten von Enterprise und werden sie im Bedarfsfall ins Programm aufnehmen.