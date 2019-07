Berlin (dpa/tmn) - Trotz Smartphone und Apps schicken viele Sommerurlauber immer noch analoge Grüße in die Heimat. In einer Umfrage von Bitkom Research gab mehr als jeder Zweite (55 Prozent) an, Urlaubsgrüße per Postkarte oder Brief zu versenden.

Unter den Befragten ab 65 Jahren lag der Anteil bei 78 Prozent, bei den 16- bis 29-Jährigen nur noch bei 36 Prozent.

Digitale Urlaubsgrüße sind jedoch ebenfalls weit verbreitet. Mehr als jeder Zweite (56 Prozent) nutzt laut Umfrage Messenger wie Whatsapp. Und jeder Fünfte (20 Prozent) postet die Grüße in sozialen Netzwerken wie Instragam und Facebook. Ebenfalls 20 Prozent schreiben eine klassische SMS, nur 7 Prozent eine E-Mail.

Bitkom Research hat 1003 Personen in Deutschland ab 16 Jahren befragt, darunter 693, die einen Sommerurlaub geplant haben.