Tourismus als grünere Wirtschaft für Entwicklungs- und Schwellenländer

Mit der Friedrich Hospitality Foundation gibt es eine gemeinnützige, die spendenfinanziert, bei der Ausbildung im Sektor Hospitality unterstützt, um damit eine unabhängigere Wirtschaft vor Ort zu ermöglichen. Wie genau Tourismus und Gastronomie sich positiv auf Schwellenländer auswirken können und warum die Förderung dieser Branchen so wertvoll ist, verrät dieser Überblick.

Ökologie und Ökonomie vor Ort

Sprechen wir in Westeuropa von den ökonomischen Auswirkungen des Tourismus, so ist meist vom negativen Impact auf die Umwelt die Rede. Natürlich hat der CO2-Ausstoß des Tourismus seine Auswirkungen, jedoch sind diese geringer als vergleichbare Wirtschaftszweige in den Schwellenländern es wären. Größte Klimasünder sind An- und Abreise im Flugzeug, speziell hierfür können Touristen indes aber sogar Ausgleichspakete buchen, die der Aufforstung zu Gute kommen und dadurch entstehende Emissionen binden.

Foto: unsplash: andrew itaga

Der Tourismus dient hier als Alternative zu wirtschaftlichen Anstrengungen anderer Branchen und fördert gleichzeitig den Naturschutz. Denn Nationalparks, saubere Strände und unberührte Berge und Seen fördern die touristische Attraktivität einer Region. Regierungen schaffen so gezielt ESchutzgebiete für Flora und Fauna, um so das Wirtschaftspotential der Natur auszuschöpfen.

Zudem ist der Tourismus weniger aufwendig, was Energie und Trinkwasser angeht als andere wertschöpfende Industrien und liefert so einen nachhaltigen Wirtschaftsfaktor für Mensch und Natur.

Foto: unsplash: giulia lorenzon M

Die Erhaltung der Natur liegt also im Interesse des Tourismussektors und gerade junge Arbeitskräfte finden in der Branche Jobs mit Zukunftspotential. Da auch die Ansprüche der Touristen immer weiter steigen, auch im Bezug auf Nachhaltigkeit, schafft die Reiseindustrie auch an Nebenschauplätzen Jobs. So werden Hotels aufgerüstet, Green Lodges mit sauberer Energiegewinnung errichtet oder aber eine neue Infrastruktur für Verkehr, Elektrizität und Bewässerung geschaffen.

Foto: unsplash: nnaemeka ugochukwu

Auch soziokulturell hilft der Tourismus beim Erhalt und Aufbau kultureller Denkmäler und der Vermittlung der landesspezifischen Besonderheiten in Entwicklungs- und Schwellenländern. Der Austausch und die Teilhabe der Gesamtbevölkerung an touristischen Strömungen kann in vielen Ländern sogar bewirken, dass neue Gesellschaftsschichten entstehen und sich eine stabile, urbanisierte Mittelschicht entwickeln kann.

Bedingung hierfür ist jedoch ein ausgebildeter Sektor in den Branchen Tourismus und Gastronomie. Die gemeinnützige, spendenfinanzierte Friedrich Hospitality Foundation setzt genau hier an und gibt Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Chance, Fachkraft im Tourismus zu werden. Einheimische mit einer fundierten und fachgerechten Ausbildung erhöhen ihre Chancen am Arbeitsmarkt und eröffnen sich auch Karrieremöglichkeiten in diesem Bereich. Hierdurch werden Zukunftsperspektiven ermöglicht, die nicht nur den jungen Fachkräften im Gastgewerbe zu Gute kommen. Ihre professionelle Arbeit kann in Dörfern, Gemeinden, Regionen und ganzen Ländern zur Triebfeder einer neuen Wirtschaft werden.

Hier kommen verschiedene Faktoren zusammen, die Ökonomie, Ökologie und Politik vereinen. Die Erhaltung der natürlichen Attraktivität einer Region ist für die Tourismusbranche ebenso wichtig wie die politische Stabilisierung und ein gefestigtes Wirtschaftssystem. Politik und Wirtschaft befinden sich im direkten Einflussbereich der Regierungen in Entwicklungs- und Schwellenländern und erhöhen auch für die Bevölkerung die Lebensqualität. Binnen weniger Jahrzehnte haben beispielsweise viele afrikanische Nationen den Schritt geschafft, politisch stabile, demokratische Regierungen zu bilden. Und der Tourismussektor ist hierfür ein wichtiger, wirtschaftlicher und gesamtgesellschaftlicher Anreiz.

Mit Messungen wie der Studie vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln (2015) werden zudem wirtschaftliche Faktoren erfasst, die den gesamten Impact des Tourismus abbilden. Neben den direkten Einnahmen aus dem Tourismus müssen eben auch indirekte Beiträge (durch staatliche und private Investitionen und Förderungen) und weiterführende Beiträge durch die Löhne der Beschäftigten.

Der Tourismus rückt die Welt näher zusammen

Aus westeuropäischer Perspektive ist der Tourismus vor allem eine Möglichkeit, die Welt zu erkunden. Doch in Entwicklungs- und Schwellenländern ist er vor allem eine Chance. Wirtschaftlich wird den Ländern ermöglicht, sich neu und nachhaltig auszurichten und sich der Welt zu öffnen.

Die Friedrich Hospitality Foundation hilft dabei, mit ausgebildeten Fachkräften ein hohes Niveau an Professionalität zu schaffen, das den Ländern selbst und den Reisenden zu Gute kommt . Idealerweise wird der Gast nicht nur im Hotel bedient, sondern ihm soll auch ein Stück der eigenen Kultur vermittelt werden. Nur so wird nachhaltiges Interesse am Reiseziel erzeugt. Die Zubereitung und gastronomische Vermarktung von einheimischen Gerichten z.B. durch eine Schulungsküche in Mosambik trägt zu diesem nachhaltigen Konzept bei.