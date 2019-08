Die häufigsten Probleme, die bei Reisenden auftauchen

Krankheit

Über ein Drittel aller Reisenden werden entweder in oder sogar bereits vor ihrem Urlaub krank. Um vom Arbeitgeber neue Urlaubstage zu erhalten und diese ohne Krankheit nutzen zu können, wird ein Attest benötigt. Außerdem ist der Arbeitgeber über den Krankenstand zu informieren. Dann können neue Urlaubstage vereinbart werden. Es ist nicht möglich die erkrankten Tage einfach an den bestehenden Urlaub hinten anzuhängen.

Probleme mit der Unterkunft

Hotels oder Apartments locken gerne ihre Gäste mit einem ausgezeichneten Ausblick und allen Notwendigkeiten in der Nähe. Entsprechende Bilder sollen diese Versprechungen beweisen. Doch stellt sich leider immer öfter heraus, dass genau diese Beschreibungen der Unterkunft nicht der Realität entsprechen.

Gepäckverlust und -beschädigung

Am häufigsten kommt es zu einem Gepäckverlust, wenn man selbst bei der Reiseroute mit dem Flugzeug einen Zwischenstopp einlegen musste, das Gepäck aber mit einem anderen Flugzeug direkt an den Zielflughafen geflogen wurde. Aber auch bei dem Transfer des Gepäcks zwischen Flughafen und Unterkunft kann das Gepäck mal verloren gehen oder beschädigt werden.

Panne

Um Autopannen zu vermeiden, sollte stets vor Reiseantritt das Auto gründlich überprüft werden. Häufig wird bei der Überprüfung vergessen den Reifendruck auf das, von dem Gepäck verursachte, neue Gewicht anzupassen. Aber auch Flugzeuge können Pannen haben, die womöglich die Dauer der An- oder Abreise verzögern.

Diebstahl

Immer mehr Trickbetrüger versuchen vor Allem das Portemonnaie oder andere wertvolle Gegenstände zu stehlen. Dadurch, dass Medien Urlauber davor warnen möchten und ihnen die Vorgehensweise der Trickbetrüger darlegen, lernen aber auch andere daraus, wie etwas unbemerkt entwendet werden kann.

Kriminalität und Betrug

Mit der zunehmenden Anzahl an Touristen, nimmt auch die Kriminalität in den Urlaubsgebieten zu. Geht es um die Verkäufe angeblicher Raritäten oder stark vergünstigten und anscheinend echten Produkten, sind Touristen beliebte Ziele der Betrüger. Hat das Land des Reiseortes eine andere Währung, ist auch bei dem Wechseln von Geld höchste Vorsicht geboten. Aber auch man selbst kann kriminell werden, wenn nicht beachtet wird, was auf Reisen alles verboten sein kann .

Überbuchung

Airlines möchten bei einem Flug so viele Plätze wie möglich verkaufen. Damit Plätze aufgrund von Stornierungen nicht leer bleiben, werden mehr Plätze verkauft, als das Flugzeug besitzt. Kommt es dann nicht zu genug Stornierungen, ist der Flug überbucht und einige Passagiere können ihren Flug nicht planmäßig antreten. Dasselbe Prinzip verfolgen auch Hotels.

Probleme mit dem Transport

Manchmal kommt es dazu, dass der Transfer zwischen Flughafen und Unterkunft verzögert stattfindet, da nicht genug Plätze vorhanden sind. Auch Flüge können aus verschiedensten Gründen Verspätungen haben. Welche Rechte die Passagiere dabei haben und auch zum Thema Entschädigung, wenn der Flug annulliert wurde , klären Fluggast-Portale wie AirHelp auf.

Probleme mit dem Reiseveranstalter

Dass bei Buchungen oder Käufen versteckte Kosten stecken können ist bereits weitestgehend bekannt. Dennoch wird es gerne seitens der Reiseveranstalter wie Hotels, Airlines, Reisebusse und Reisebüros genutzt, da die Kosten auf legalem Wege, z.B. in den AGB’s, verhüllt werden können.

Naturkatastrophen, Unwetter, Unruhen und Terror

Das auswärtige Amt zeigt aktuelle Reisewarnungen auf. Dort ist zu finden in welchen Gebieten vor Katastrophen jeglicher Art gewarnt wird oder derzeit eine Katastrophe herrscht. Vor einer jeden Buchung des Urlaubsortes sollte also diese Möglichkeit der Recherche über potenzielle Gefahren in Anspruch genommen werden. So kann diesem Problem zumindest ein wenig vorgebeugt werden.

Sofern Sie die vorgenannten Punkte beachten und sich entsprechend vor Reiseantritt informieren, sollte einem schönen Urlaub nichts im Wege stehen. Damit Sie sich unnötigen Ärger ersparen, sollten Sie immer die geltenden Vorschriften im Reiseland beachten und eventuell vor der Reise im Internet Erfahrungsberichte anderer Urlauber über die Destination durchlesen.