Berlin (dpa/tmn) - Die Deutsche Bahn bietet vom Sturm in Norddeutschland betroffenen Fahrgästen eine kostenlose Erstattung von Tickets an. Diese gibt es, wenn Kunden eine gebuchte Fahrt im Fernverkehr aufgrund des Unwetters nicht antreten konnten oder wollten, teilt das Unternehmen mit.

Wer die Erstattung in Anspruch nehmen möchte, kann dies bei Online- und Handytickets entsprechend auch online tun. Fahrkarten, die in einem Reisezentrum, am Automaten oder von einer Agentur der Deutschen Bahn gekauft wurden, können nur vor Ort bearbeitet werden.

Alternativ können die Fahrkarten auf anderen Verbindungen zum Ziel genutzt werden, solange die Störungen andauern. Zugleich ist es möglich, Fahrten mit Tickets für Dienstag und Mittwoch (17. und 18. September) auf den betroffenen Strecken auch erst später anzutreten - und zwar bis eine Woche, nachdem die Schäden behoben wurden.

Das sei zeitlich flexibel möglich und gelte auch für bislang zuggebundene Tickets, heißt es auf bahn.de. Sitzplatzreservierungen lassen sich umtauschen. Die Fahrkarten selbst müssen nicht erneut an den Schaltern der Deutschen Bahn freigegeben werden.

Bei erheblichen Verspätungen erstattet die Bahn grundsätzlich einen Teil des Ticketpreises. Ab 60 Minuten Verspätung gibt es 25 Prozent des Fahrpreises zurück, ab 120 Minuten 50 Prozent. Entscheidend ist dafür die Ankunftszeit am Zielort. Fallen Züge ersatzlos aus, bekommen betroffene Fahrgäste den Ticketpreis komplett erstattet. Die Erstattung können Reisende in den Reisezentren der Bahn, DB-Agenturen und im Internet mit dem Fahrgastrechte-Formular beantragen.