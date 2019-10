10 Orte, die man im Oman besucht haben muss

Dass in den benachbarten Ländern radikale Ideologien wuchern, mag jemand, der das Land selbst besucht hat, kaum verstehen: der Oman ist von seinen Wüsten, Bergen, Stränden bis hin zur Hauptstadt Maskat ein friedliches und sehenswertes Land. Wer das Land besuchen will, braucht ein Visum, das man unter „ Visum Oman “ leicht und unkompliziert bekommen kann.

1. Sur

Bei Sur trifft die Wüste auf das Meer, hier findet man leere Strände und das malerische Fischerdorf Al Ayjah, einen Hof, an dem die traditionellen Dhow-Boote hergestellt werden und das Schildkröten Reservat Al Jinz.

2. Wahiba Sandwüste

Wer nach Oman fährt, der erwartet natürlich auch, einzigartige Sandwüsten zu sehen. Eine Sandwüste, wie sie im Bilderbuch steht, ist die Wahiba Sandwüste. Man kann die Wüste in Geländewagen, auf Kamelen oder in Wandertouren mit Übernachtungen entdecken. Die Wüste erscheint endlos und es gibt natürlich keine Straßen, da jegliche Straße wahrscheinlich schon nach kurzer Zeit vom Sand verschluckt werden würde. Wer einmal in einer solchen Wüste war, versteht alte Texte besser, in denen Heilige, Weise und Propheten sich in solche Wüsten zurückziehen.

3. Wadi Shab

Wadis sind Täler oder Flussläufe, die oft Wasser führen. Führen sie Wasser sind sie kleine Oasen, an denen man sich entspannen kann oder die man auch entdecken kann. Der Wadi Shab ist defintiv etwas für Entdecker. Man kann Bootstouren über den Fluss machen, durch eine atemberaubende Landschaft wandern oder die Höhlen mit kristallklarem, stellenweise türkisblauem Wasser erkunden.

4. Mutrah Corniche, Maskat

Wer nur einen einzigen Ort in Oman besuchen kann, der wird sicherlich Maskat, die Hauptstadt des Landes auswählen. Ein Ort, den man in Maskat nicht aussparen sollte, ist Mutrah Corniche. Es befindet sich am Ufer der Stadt und bietet beim Sonnenuntergang und den Abendstunden einen wunderbaren Anblick, in dem das Licht der weißen Gebäude und Moscheen sich im Meer spiegelt, während im Hintergrund das felsige Gebirge und die sich darauf befindenden Befestigungen zu sehen sind.

5. Strände von Quartär

Ein sehr beliebtes Reiseziel sind auch die Strände von Qantab. Tiefblaues Wasser, weiße Strände, fast immer sonniges Wetter. Es gibt auch Buchten und Felsformationen, die man mit dem Boot entdecken kann. Auf diese Weise kann man auch zu Stränden gelangen, die man für einen ganzen Tag komplett für sich alleine haben kann.

6. Schloss Jabrin

Von Maskat aus kann man sehr gut auch einen Ausflug ins Landesinnere machen. Hierfür bietet sich das Schloss Jabrin an. Sie wurde 1675 unter dem Sultan ibn Saif I. fertiggestellt. In den 50ern und 60ern dieses Jarhunderts hatte dieser die Portugiesen aus Maskat und dem übrigen Land vertrieben. Der florierende und souveräne Handel führte zum Wohlstand für das Land und den Sultan. Mit diesem errichtete er mehrere Schlösser. Darunter das Schloss Jabrin, das Befestigungen und Wehranlagen besitzt, aber vor allem ein Wohnschloss war.

7. Jebel Akhdar

Jebel Akhdar bedeutet grüner Berg und auf einen Blick lässt sich auch erkennen warum. Denn im Gegensatz zu den Regionen um den Berg herum ist Jebel Akhdar so grün, dass auf ihm sogar Landwirtschaft, vor allem mit Obstbäumen betrieben wird. Das Geheimnis des Berges liegt schlicht und ergreifend darin, dass er so hoch gelegen ist, dass es vergleichsweise häufig auf dem Berg regnet. Den Jebel Akhdar kann man wunderbar bewandern und teilweise auch erklettern. Belohnt werden Entdecker mit wunderschönen grün-orangen Landschaften.

8. Salalah

Im Süden des Landes liegt Salalah, das als zweitwichtigste Stadt nach Maskat angesehen wird. Vor allem da der derzeitige Sultan Qaboos aus Salala kommt. Wer die Stadt besucht kann seinen Palast, den Qaboos Palast bestaunen. Es gibt auch noch eine Altstadt im Zentrum der Stadt, die Haffa genannt wird. Ein weiteres absolutes Highlight gehört zum Unesco Welterbe. Die Al Baleed Stätte zeigt Ruinen aus der arabischen Antike. Hier gibt es auch ein Weihrauch-Museum. Schon damals und bis heute ist die Region für seinen Weihrauch berühmt. Das ideale Souvenir aus Salalah.

9. Misfat Al Abryeen

Die meisten alten Dörfer in Oman sind mittlerweile verlassen. Misfat Al Abryeen ist jedoch noch immer bewohnt und wer einmal dort war, kann das eventuell sehr gut nachvollziehen. Es ist ein labyrinthartiges Dorf mit schmalen Gassen, die sich zwischen den traditionellen Lehmhütten auftun. Das Dorf liegt leicht erhöht, unterhalb kann man Bewässerungskanälen folgen. Durch die Bananenplantagen ist es überraschend grün inmitten einer Wüstenlandschaft.

10. Sultan Qaboos Großmoschee, Maskat

Die große Gebetshalle der Großmoschee ist einer der schönsten Orte in Maskat. Die Moschee wurde erst 2001 fertiggestellt, macht aber nicht den kleinsten Anschein von moderner Architektur. Sie ist inzwischen eine der Hauptattraktionen von Maskat und wird auch ihrem Namen gerecht. Die Moschee kann bis zu 20.000 Gläubige beherbergen. Zu den Highlights zählen der riesige Kerzenleuchter in der Haupthalle, die fein gearbeiteten Mosaike und der zweitgrößte Perserteppich der Welt. 600 Frauen wurden benötigt, um den Teppich zu weben.