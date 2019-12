Road Trip durch die USA: Familienurlaub im Wohnmobil

Wohin soll es gehen?

Eine Rundreise durch mehrere Staaten oder von Küste zu Küste bietet sich an, wenn man mindestens vier Wochen Zeit hat; noch besser sind zwei Monate. Bei einer kürzeren Reisedauer empfiehlt es sich, eine Region auszuwählen und diese ausgiebig zu erkunden. Das ist vor allem für Familien entspannter und man bekommt einen besseren Eindruck von der hiesigen Kultur und den Menschen. Unbedingt sinnvoll ist es, sich vorab über die Wunschregion zu informieren – sei es mit einem klassischen Reiseführer oder online .

Der Nordosten der USA lässt sich im Hinblick auf die Mentalität seiner Bewohner sowie die Landschaft mit Mitteleuropa vergleichen. Besonders schön ist die Region im Herbst, wenn im „Indian Summer“ das Laub der Bäume in warmen Gold-, Orange- und Rottönen leuchtet. Metropolen wie New York, Boston oder Philadelphia sind zwar durchaus eine längere Reise wert, doch um die berühmtesten Sehenswürdigkeiten zu besichtigen, reicht auch ein verlängertes Wochenende. Dann geht es weiter im Wohnmobil zur nächsten Zwischenetappe.

Die Südstaaten sind vor allem für historisch Interessierte reizvoll. Die imposanten Herrenhäuser dienten als Kulisse für viele Filmklassiker, und New Orleans lohnt sich sicherlich nicht nur für Jazz-Fans. In North Carolina führt die Strecke durch den Great-Smoky-Mountains-Nationalpark, in ihm befindet sich einer der ältesten Waldbestände der Welt. Florida wiederum lohnt sich wegen der Mangrovenwälder, wegen Miami und Orlando – unter anderem. Ein Wermutstropfen ist allerdings das sehr schwüle, oft regnerische Wetter im Süden der USA.

Vorbereitungen so früh wie möglich starten

Wer in die USA reisen möchte, muss sich um mehr kümmern als nur um die Flugbuchung. Die Planung fängt bereits bei der Wunschroute an. Wer genau weiß, wie lange die Reise dauert, durch welche klimatischen Zonen die Route führt und wie viel Selbstversorgung notwendig sein wird, kann den richtigen Camper für den Road Trip finden und auch planen, wo er abgeholt und wieder abgegeben wird. Anbieter wie TUI Camper haben Stationen im ganzen Land verteilt . Wer seinen ersten Road Trip plant, sollte auf die Erfahrung anderer Urlauber setzen und viele Reiseberichte lesen.

Auch die Einreisebestimmungen sind zu berücksichtigen. Deutsche Urlauber benötigen in der Regel eine elektronische Einreisegenehmigung, die sogenannte ESTA . Praktisch ist, dass die Einreiseerlaubnis ab Bewilligung zwei Jahre lang gültig ist. Haben die Kinder noch keinen eigenen Reisepass, muss dieser erst beantragt werden. Bereits das kann mehrere Wochen dauern. Auch die Gültigkeitsdauer des eigenen Reisepasses ist zu prüfen: Sie muss mindestens den Zeitraum der Reise abdecken. Sicherheitsbefragungen finden sowohl am deutschen Flughafen als auch in den USA statt.

Für USA-Reisende sind zwar keine Impfungen vorgeschrieben, doch sollten Eltern ihre Kinder eventuell gegen Hepatitis A und B, das West Nile Virus, Tollwut und Meningokokken impfen lassen – dieser Schutz ist selbstverständlich auch für Erwachsene sinnvoll.

Checkliste fürs Gepäck

Es lohnt sich, für das Reisegepäck eine Liste zum Abhaken zu schreiben. Auch dabei kann man sich an den Erfahrungen anderer Reisender orientieren . Es gibt Dinge, die man allein schon deswegen im Gepäck haben sollte, weil man sie vor Ort nicht oder nur schwer bekommt. Das können Steckdosenadapter, Kochgeschirr oder Autositze für Kinder sein.