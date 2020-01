Ausgewählte Reiseideen für den Winter

Winterurlaub in Tirol

Zu den ausgewählten Reiseideen gehört das drittgrößte Bundesland Österreichs, welches für seine atemberaubende Bergwelt und seine schneebedeckten 3.000er-Gipfel bekannt ist. In den Wintermonaten steht Tirol für reinstes Pistenvergnügen. Im Zillertal befindet sich eines der beliebtesten Skigebiete Tirols. Die Zillertal-Arena besticht mit 143 bestens gepflegten Pistenkilometern, 52 modernen Liftanlagen, einem Funpark und einem Actionpark. Wintersportliebhaber kommen hier voll und ganz auf ihre Kosten und können ganz einfach über Ferienhaus-Online.ch die passende Ferienwohnung im Zillertal finden.

Weihnachtsmärkte in Genf

Für ein klein wenig Abwechslung und Zauber muss man oft nicht weit reisen. Gerade im Winter liegen traumhafte Ausflugsziele fast direkt vor der Haustüre. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Besuch der Weihnachtsmärkte in und rund um Genf? Lassen Sie sich von dem herrlichen Duft von Lebkuchen, Zimt und Glühwein verführen und schlendern Sie über die romantisch beleuchteten Adventsmärkte. Entlang des Genfer Sees erstreckt sich beispielsweise der "Montreux Noël". Dieser Weihnachtsmarkt bietet einen spektakulären Ausblick auf die schneebedeckten Alpen und ist für seine kulinarischen Highlights, das Holzfällerdorf und seine zahlreichen Workshops bekannt.

Costa del Sol in Spanien

Der Winter hierzulande kann manchmal etwas trist wirken. Viele sehnen sich daher nach Sonnenschein und warmen Temperaturen. Mit 320 Sonnentagen im Jahr bietet die Costa del Sol in Spanien auch im Winter angenehme Temperaturen und viel Sonne. Die Feriendestination liegt im Süden von Spanien an der andalusischen Mittelmeerküste. Azurblaues Meer, puderzuckerweißer Strand und Wanderziele im grünen Hinterland warten auf Sie. Und auch Kulturliebhaber kommen an der Costa del Sol auf ihre Kosten: Die prachtvolle Alhambra in Granada gilt als herausragendes Meisterwerk des maurischen Stils.

Entspannte Tage auf Sardinien

Ein besonderer Tipp für die Winterflucht ist die italienische Insel Sardinien. Das Eiland im Mittelmeer wird aufgrund seiner schneeweißen Strände und dem türkisblauen Meer auch die "Karibik Europas" genannt. Der Winter in Sardinien hat seinen ganz besonderen Charme: Das Blau des Meeres wirkt intensiver und auch die Sonnenaufgänge und Abendlichter sind reizvoll. Zwar ist das Winterwetter auf Sardinien Schwankungen unterworfen und es kann zu kühleren Temperaturen und Stürmen kommen - dennoch gilt sie als einzigartiger Tipp, da man in diesen Monaten die Ruhe und schöne Feste genießen kann.