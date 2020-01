Sie haben die Wahl: Wollen Sie in einer Ferienwohnung oder einem Ferienhaus mit Pool oder Strandhaus mit einladendem Meerblick übernachten? Oder bevorzugen Sie eine Berghütte oder eine Villa am See mit eigenem Spa oder Sauna? Eine weitere Idee ist ein Villenurlaub: Sie finden weltweit Villen mit unterschiedlichem Komfort und können Ihre eigene Luxusferienwohnung genießen.

Ferienhaus an der Adria oder Elba mieten

Es gibt so viele schöne Orte in Italien, dass ein Besuch nie genug ist. Besuchen Sie die Amalfiküste im Süden, Rom für eine Städtereise, den Gardasee im Norden oder die weltberühmte Weinregion Toskana. Buchen Sie eine Ferienwohnung in Italien und entdecken Sie die Geschichte, Kunst und Kultur der Region.

Ferienhäuser und Ferienwohnungen in Italien sind von hoher Qualität und befinden sich in den schönsten Umgebungen

Viele etablierte italienische Anbieter von Urlaubsunterkünften vermitteln seit Jahren ausgewählte Reiseideen mit maßgeschneiderten Villen und Apartments in Italien, so dass die Ferien vor Ort in einer stilgerechten Unterkunft verbracht werden können. Ob Sie nach einer Luxusvilla in der Toskana mit privatem Pool, einem Apartment mit Meerblick an der Amalfiküste oder einem abgelegenen Bungalow in Apulien suchen, das Angebot umfasst handverlesene Immobilien in verschiedensten Gegenden in ganz Italien, um Ihren Urlaub zu etwas Besonderem zu machen.

Ferienhaus in Italien mieten und Urlaub komfortabel genießen

Neben der langjährigen Erfahrung in der Vermietung von Unterkünften können die Anbieter oft auch eine Fülle italienischer Reisezielkenntnisse vorweisen. Im Laufe der Jahre haben so Touristen aus aller Welt Beziehungen zu Ferienhausbesitzern und Vermietern in Italien aufgebaut, sodass auch Sie sicher sein können, dass Sie immer in guten Händen sind, um einen optimalen Urlaub zu genießen.

Dank der Onlinesuche finden Reisende die passende italienische Ferienvilla für jeden Anspruch, egal ob Sie zu zweit, mit der Familie oder mit einer großen Gruppe reisen. Durchsuchen Sie eine breite Palette von Luxusvillen in Italien mit privaten Pools bis zu Selbstversorger-Apartments in Italien für preisbewusste Gäste, die dennoch einen italienischen Urlaub erleben möchten.

Mit einer vernünftigen Recherche im Voraus können Sie sichergehen, dass Sie die perfekten Ferienvillen in Italien für Ihre individuellen Bedürfnisse entdecken und den Urlaub rundum gelungen lassen werden.