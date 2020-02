Der Traum vom Land der unbegrenzten Möglichkeiten

Dennoch zieht es immer wieder Menschen über den Großen Teich. Die USA locken mit dem gewissen Etwas und sowohl die Metropolen als auch die Natur Nordamerikas sind gänzlich anders als in Deutschland.

Zugegeben, als Deutscher hat man es auf Reisen sehr gut. Wir verfügen über viele Freiheiten und Möglichkeiten. So ist etwa die Einreise in die USA über eine ESTA-Genehmigung möglich. Diese kann für Bundesbürger, die über einen ePass verfügen, unkompliziert online gestellt werden und ist ebenso preisgünstig. Dann ist das Erstaunen bei dem einen oder anderen groß, wenn dieser Antrag auf Einreise in die Vereinigten Staaten abgelehnt wird. Denn die Behörden vor Ort haben selbstverständlich das Recht, nach Prüfung der Angaben, eine Einreisegenehmigung zu erteilen oder aber auch zu verweigern. Aber was kann im Fall einer Ablehnung getan werden? Gibt es dennoch eine Möglichkeit einzureisen?

Dass es nicht immer einfach ist, in andere Länder einzureisen, merken derzeit auch wir hierzulande. Seit dem Brexit ist es nicht ganz so leicht wie bisher, nach Großbritannien zu reisen. Zwar gilt auch hier noch der Personalausweis, um einzureisen – diese Vereinbarung gilt jedoch erst einmal nur bis Ende 2020. Was sich aktuell ändert und was nicht, hatten wir bereits in diesem Ratgeber genauer in Augenschein genommen . Für die Einreise in die USA hingegen, gibt es im Folgenden zwei Optionen nach der ESTA-Ablehnung.

Grundsätzlich sollte sich mit den Voraussetzungen auseinandergesetzt werden. Schließlich gelingt eine visumfreie Reise dank ESTA nur, wenn die Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Wer einen Antrag zur Einreise stellt und alle Angaben macht, bekommt im Regelfall binnen von 72 Stunden nach Absenden des E-Mail-Antrags eine Rückmeldung. Wird die Anfrage abgelehnt, ist jedoch festzuhalten, dass es in dem dazugehörigen Schreiben keine Begründung gibt. Die Einwanderungsbehörde der Vereinigten Staaten entscheidet eigenmächtig, wer den Boden der Vereinigten Staaten betreten darf und wer nicht.

Allerdings steht es jedem frei, die Beantragung der ESTA zu wiederholen. Nach einer Frist von 10 Tagen ist ein erneuter Versuch zulässig. Natürlich muss dieser separat bezahlt werden. Eine andere Alternative ist ein klassisches Visum zu beantragen. Dabei gibt es verschiedene Visakategorien des USA Visum . Berechtigt ist grundsätzlich jeder, der seinen ständigen Wohnsitz in Deutschland hat. Eine Garantie gibt es auch in diesem Fall nicht. Denn der Antrag auf ein Visum wird ebenfalls durch die Einwanderungsbehörde der Vereinigten Staaten geprüft.

Leider gibt es in diesem Zusammenhang keine Möglichkeit herauszufinden, warum der anfänglich gestellte ESTA-Antrag abgelehnt wurde. Der Antragsteller muss selbst eruieren, woran es im Einzelnen gelegen haben könnte. Wichtig ist, daher, zu prüfen ob es bei dem Ausfüllen Probleme gegeben hat. Etwa, ob die persönlichen Angaben fehlerhaft waren. Vielleicht stimmten diese nicht mit den Daten überein, die im entsprechenden Reisepass zu finden sind. Ein weiterer Ablehnungsgrund könnte zudem sein, dass die gewünschte Aufenthaltsdauer länger als 90 Tagen ist. Denn für jeden Aufenthalt, der über diesen Zeitraum hinausgeht, muss ein Visum beantragt werden.

Grundsätzlich wird es jeder schwer haben, der im Antrag Vorstrafen angibt. Eine Option diese zu verschweigen sollte grundsätzlich nicht in Betracht gezogen werden. Die US-amerikanische Einwanderungsbehörde prüft sehr genau, wer amerikanischen Boden betreten will. Somit ist es wichtig, die Fragen nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten.