Das Zillertal – Urlaubsziel fürs ganze Jahr

Das Zillertal ist nicht nur für seine angenehmen Sommer bekannt, sondern auch für seine eiskalten, schneereichen Winter. Nicht zuletzt das wunderschöne Bergpanorama lässt das südliche Seitental das ganze Jahr über zu einem beliebten Urlaubsziel werden. Aber was kann man inmitten der Gebirge eigentlich unternehmen?

Das Zillertal im Winter

Skifahren in den Zillertaler Alpen erfreut sich großer Beliebtheit. Perfekt präparierte Skipisten, der Zillertaler Superskipass als All-in-One-Ticket sowie Skiverleih und Skischulen sorgen für den ultimativen Pistenspaß. Damit dabei auch die kulinarischen Highlights im Zillertal nicht zu kurz kommen, laden kuschelige Skihütten zum Verweilen ein.

Zu den besonderen Highlights im Zillertaler Winter gehören:

kostenlose Nutzung von Pistenstrecken mit verschiedenen Wellen und Steilkurven für den besonderen Fahrspaß

14 Rodelbahnen mit einer Gesamtlänge von etwa 45 km

verschiedene Schwierigkeitsgrade für Langläufer auf über 125 Loipenkilometern

Eisklettern an unzähligen Eiswasserfällen (nur unter fachlicher Führung)

Winterwandern auf geräumten Wanderwegen mit einer Länge von ca. 460 km

Gebietserkundung beim Schneeschuhwandern

Eislaufen auf 9 Natur- und Kunsteislaufplätzen

Skitouren mit grandioser Aussicht

Paragleiten in traumhafter Winterlandschaft

Reiten und Pferdeschlittenfahrten

Eisstockschießen abseits der Piste

kostenlose Nutzung von Tuingbahnen zum Snowtubing

Das Zillertal im Sommer

Auch im Sommer ist das Zillertal einen Besuch wert. Wenn sich der Winter so langsam verabschiedet, strahlt die Sonne am wolkenlosen Himmel und animiert dazu, die Urlaubsregion mit ihren Besonderheiten zu entdecken. Ob geführte Hüttentour oder im Alleingang – das schöne Bergpanorama, grüne Wiesen, gut ausgebaute Wanderwege und die große Auswahl an Freizeitaktivitäten suchen Ihresgleichen.

Zu den besonderen Highlights im Zillertaler Sommer gehören:

Biketouren auf 1.200 km für Anfänger, Familien und Profifahrer

Wandern und Bergsteigen auf einem 1.400 km großen Wanderwegenetz

mehr als 150 urige Hütten, Jausenstationen und Berggasthäuser verwöhnen mit kulinarischen Schmankerln

ein Besuch im Hochseilgarten

Paragleiten für Flugbegeisterte

Spaß und Action beim Canyoning

Rafting und Tubing für Wasserbegeisterte

beim Laufen und Nordic Walking den Stress vergessen und die Landschaft genießen

Reiten und Kutschenfahrten

Fischen im Zillertal

Alpen-Achterbahn Arena Coaster bei der Talstation der Rosenalmbahn in Zell am Ziller

Bogenpark mit 3D-Parcours in Hochfügen im Zillertal für Indianer-Fans

Erlebnis-Spielplatz Aufenfeld in Aschau im Zillertal

Freizeitpark Zell

Die Tradition der Region kennenlernen

Vollkommen wetterunabhängig kann man die Tradition des Zillertals näher kennenlernen. Dazu lädt zum Beispiel das Schaukäserei-Museum in Fügen ein. Hier erlebt man hautnah, wie die Käseproduktion vor 100 Jahren aussah. Ebenso interessant ist ein Besuch in der Schaubrennerei Stiegenhaushof in Schwendau. Mehr über die Techniken des Glasmachens kann man in der Schauglasbläserei Rattenberg erfahren. Auch ein Spaziergang durch das Städtchen mit seinem historischen Ambiente lohnt sich. Zu einer Zeitreise in das Zillertal vor über 500 Jahren lädt hingegen das Virtual Reality Schloss Tratzberg ein.